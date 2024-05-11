Alaçatı’nın tropik bahçesi Isla’dan yeni sezona “Merhaba”

İçeri adım atıldığı anda insana kendini tropik bir adadaymış gibi hissettiren Isla Alaçatı, 2024 yazına damgasını vurmaya hazır! 7 Haziran’daki açılış haberiyle sevenlerinin yüzünü güldüren Isla Alaçatı, tatilin hakkını veren mimarisiyle misafirlerine olağanüstü bir deneyim sunuyor.

Sınır selvileri, 3 büyük badem ağacı, 20 hindistancevizi palmiyesi, 6 dev strelitzia, 90 muz ağacı, 160 bambu, 18 Akdeniz palmiyesi, 2 dev yuka, yaşlı bir hurma ve 70’e yakın tropik çalıyla bezeli tropik orman, bitki çeşitliliği kadar yemekleri, kokteylleri, eğlencesi ve hizmetiyle de göz dolduruyor.

Alaçatı’da tropik bahçesiyle misafirlerinin başını döndüren Isla, doğal ve yerel ürünler kullandığı Latin Amerika esintili mutfağıyla birbirinden leziz tatlar sunuyor. Isla’nın müzik programı da yerli ve yabancı isimlerle dolu…

Isla’nın masaları, dostlarınızla yanınızdakinden uzakta sohbet edebileceğiniz mesafede... Birbirinden farklı yüksekliklerdeki bar tezgahları ve iç içe geçen bar sistemi tepeden bakıldığında Sanskritçede sıkça kullanılan “nefes” sembolünü oluşturuyor. Mekanın 20 kişilik bar ekibi kokteyl klasiklerinin yanı sıra her yıl değişen imza kokteyller servis ediyor. Bar masaları içkinizi yudumlamak için olduğu kadar keyifli bir yemek için de ideal.

Isla’nın doğala ve yerele değer veren Akdeniz ve Latin Amerika esintili mutfağı çoğunlukla deniz ürünü ağırlıklı olsa da kırmızı et ve sebze spesiyalitelerine de yer veriyor. İmza lezzetlerden cam kutuda kırık buz içinde servis edilen istiridyelerin, yengeçlerin, karideslerin yanı sıra, deniz mahsullü carpaccio’lar ve ceviche’ler Isla müdavimlerinin favorilerinden… Menü, deniz ürünlerine ek olarak karamelize ananaslı, keçi peynirli salatalar, dana kaburgalı taco’lar ve odun ateşinde kuzu küşnemeye uzanan bir zenginlikte…

ISLA’NIN O ÜNLÜ EĞLENCELERİ

Isla’nın eğlencesi de dillere destan; öyle ki mekan sadece Alaçatı için değil tüm Ege için bir cazibe merkezi… Yemek servisine eşlik edecek şekilde planlanmış, insana kendini iyi hissettiren harika müziklerin ardından saat 23:00’te başlayan eğlence Afro house, bossa nova, classic house, latin house ve funk tınılarıyla zirveye ulaşıyor. Mekan yaz sezonu boyunca Enzo Siffredi, Baqabo, Emmanuel Jal gibi uluslararası isimlere ve Orkun Bozdemir, TAI, OA Music, Charmeine, Mt. Axel, Murat Tokuz, Aksak gibi DJ ve müzisyenlere ev sahipliği yaparak bu sezona da damgasını vuracağının sinyallerini veriyor.