Alaçatı’nın tropik bahçesi Isla’dan sınır tanımayan lezzetler

İçeri adım atıldığı anda insana kendini tropik bir adadaymış gibi hissettiren Isla Alaçatı 7 Haziran’da açıldığından beri zirvedeki yerini koruyor. Tropikal bir deneyim yaşamak isteyenleri adeta bir mıknatıs gibi kendine çeken Isla Alaçatı her yaz olduğu gibi eğlenceli geceleri kadar lezzetleriyle de kendinden söz ettiriyor. Özenle tasarlanmış, incelikli ve doğayla iç içe mimarisiyle büyüleyici bir ambiyans sunan Isla Alaçatı, sınır selvileri, 3 büyük badem ağacı, 20 hindistancevizi palmiyesi, 6 dev strelitzia, 90 muz ağacı, 160 bambu, 18 Akdeniz palmiyesi, 2 dev yuka, yaşlı bir hurma ve 70’e yakın tropik çalıyla bezeli tropik orman. Isla, tropik ve egzotik ortamında şef Sercan Pehlivan’ın ve Şef Kaan Karagöz’ün geliştirdiği tariflerle ve Aydın Gürhan’ın kokteylleriyle rakip tanımıyor!

Alaçatı’da tropik bahçesiyle misafirlerinin başını döndüren Isla, doğal ve yerel ürünler kullandığı Latin Amerika esintili menüsünde birbirinden leziz tatlar barındırıyor.

Egeli Bir Latin Amerika Mutfağı

Isla Alaçatı’da yemek masaları, siz dostlarınızla sohbet ederken yan masanın sesinden rahatsız olmayacağınız şekilde konuşlanıyor. QR menüye göz gezdirdiğiniz anda Latin Amerika’ya doğru bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Denizden taze, soğuk lezzetler tatmak isterseniz Alaska kral yengeçten, istiridyeye, kırmızı, mavi kuyruk ve kral karidesten ahtapota ve langustaya uzanan ürünlerden seçtiklerinizle kendinize karışık bir tabak yaptırıp kendinizi şımartabiliyorsunuz.

İmza lezzetlerden cam kutuda kırık buz içinde servis edilen istiridyelerin, yengeçlerin, karideslerin yanı sıra deniz mahsullü carpaccio’lar ve ceviche’ler Isla Alaçatı’nın müdavimlerinin favorilerinden…

Isla Alaçatı’nın zengin başlangıçları arasında, Sercan Şef’in annesinin enginar tarifinden ilhamla geliştirdiği Ildır enginar karşılıyor öne çıkan lezzetlerden: Ildır enginar, soğuk sıkım zeytinyağlı bezelye, dereotu ve portakal yağı, pirinç patlaklı ve narenciyeli enginar püresi ile Ege mutfağı ve enginar sevenler için tam bir başyapıt! Başlangıçlardan Balık Avı Cheviche, Kırmızı Karides Tartar, Portakallı Ahtapot, Somon Havyarı da damaklarda unutulmaz tatlar bırakıyor. Isla Alaçatı’nın sıcak atıştırmalıkları, her lezzeti tatmak isteyen ortaya karışıkçılar için biçilmiş kaftan. Ege’den deniz mahsulleri, kabak, dereotu, pembe zencefil turşusu ve avokadolu mayonez ile hazırlanan ve Isla’nın füzyon lezzetleri arasında başı çeken Denizden Mücver mekanın favorilerinden… Padrón biber, irili ufaklı kalamarlar, karidesler mısır kavurga, enginar cipsi ve kızarmış istiridye Isla’nın kâh Ege, kâh Latin Amerika dedirten sıcak atıştırmalıkları menünün özellikle kokteyllere harika bir şekilde eşlik eden diğer kahramanları… Bu sıcak havalarda salatadan vazgeçemeyenler de Isla’nın incelikli gastronomi yaklaşımından nasibini alıyor. Semizotu salatası kavrulmuş fındık, hindistancevizi cipsi ve Salihli’den kiraz sosuyla müthiş bir lezzet sunuyor. Şeflerin Ege’yi tropik lezzetlerle buluşturduğu bir diğer salata ise taze Alaçatı otlu, ananaslı, yer fıstıklı, keçi peynirli, misket limonu soslu ve chia havyarı dokunuşlu karamelize ananas salatası.

Sıcaklara geçerken ortam biraz ılınsın isteyenler, günlük deniz mahsullerini mevsimlik Ege otları ve şeker domatesle bir araya getiren beyaz şarap soslu ılık salatadan vazgeçemeyecek.

Isla Alaçatı’nın doğala ve yerele değer veren Akdeniz ve Latin Amerika esintili mutfağı çoğunlukla deniz ürünü ağırlıklı ama müthiş kırmızı et ve sebze spesiyalitelerine de yer veriyor.

Malumunuz, Latin Amerika diyen taco demiş de sayılıyor. Isla, gastronomi sahnesindeki hünerini bir kez daha konuşturarak kaburgalı, karidesli, somonlu ve mavi yengeçli taco seçenekleri sunuyor.

Gelelim ana yemeklere… Isla’nın menüsünde, tarzınıza, o anki modunuza ve damağınıza uyacak bir lezzet mutlaka var. Odun ateşinde pişmiş leziz bir levrek mi istersiniz yoksa çift kişilik enfes bir T-bone mu, kuzu bonfile mi yoksa langusta mı? Üstelik odun ateşinde pişmiş bu klasik isimlere mutlaka özgün tatlar eşlik ediyor.

Bu arada makarnadan severler, makarnalarına dahil olacak deniz mahsulünü taze deniz mahsulü menüsünden seçiyor.

Tropik Isla’dan Ferahlatan Leziz Kadehler

Isla’nın birbirinden farklı yüksekliklerdeki bar tezgahları ve iç içe geçen bar sistemi tepeden bakıldığında Sanskritçede sıkça kullanılan “nefes” sembolünü oluşturuyor. Mekanın Aydın Gürhan yönetimindeki 20 kişilik bar ekibi öyle imza kokteyller hazırlıyor ki tadı kadar yapılış sürecindeki şovu da takdire şayan… Kali, Wiseman, Bona Fide, Ayala, Chakra, Stolas, Real Flippo Lippi, Jefe ve diğerleri… Ekşiler, narenciyeler, acılar, bitter’ler, taze dokunuşlar havada uçuşuyor. Isla’da, Orkun Bozdemir’in müzik direktörlüğündeki eğlenceye eşlik eden bu aromalar hem damakları ferahlatıyor, hem de yazın keyfine keyif katıyor. Isla’nın barında miksolojinin yeni gözdesi clarified kokteyllere de yer veriliyor. Bar keyfinizi taçlandırmak isterseniz, barın yemek servis edilen masalarına yerleşip bar ekibiyle sohbete dalabilir, onlardan tavsiyeler alabilirsiniz.

Isla’nın O Ünlü Eğlencesi

Isla’nın eğlencesi dillere destan, öyle ki mekan sadece Alaçatı için değil tüm Ege için bir cazibe merkezi… Çeşme Yarımadası’ndan değil, Ege’nin öte yanından, Sakız’dan gelen misafirleri de sıkça ağırlıyorlar. Mekanda, yemek servisine eşlik edecek şekilde planlanmış, insana kendini iyi hissettiren harika müzikleri saat 23:00 civarında başlayan Afro house, bossa nova, classic house, latin house ve funk tınıları izliyor. Yemeği nefes kesen bir Mekan yaz sezonu boyunca Enzo Siffredi, Baqabo, Emmanuel Jal gibi uluslararası isimlere ve Orkun Bozdemir, TAI, OA Music, Charmeine, Mt. Axel, Murat Tokuz, Aksak gibi DJ ve müzisyenlere ev sahipliği yaparak müdavimlerine danslı geceler yaşatıyor.

Adres: Alaçatı Mahallesi, 12080 / 2 Sokak, No. 28, PK 35930, Çeşme - İZMİR

Rezervasyon: 0530 878 89 80