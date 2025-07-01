Alaçatı’da gastronomi ve sohbet dolu gece

Alaçatı’da gastronomi ve sohbet dolu gece... İşte detaylar...

Alaçatı’nın en gözde duraklarından Limon Alaçatı, geçtiğimiz akşam özel bir gastronomi buluşmasına ev sahipliği yaptı.

 

(Berfu- Eser Yenenler, Oğul Türkkan)


Seçkin davetlilerin katılım gösterdiği gecede, şefin imza lezzetleri, lokal dokunuşlarla hazırlanan özel menülerle sunuldu. Alaçatı’nın ruhunu yansıtan bu keyifli gecede müzik, sohbet ve tatlar bir araya geldi.

 

(Hasan Başkaya, Oğul Türkkan, Yasin Becek)

Geceye; Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler ile Oğul Türkkan da katıldı. Samimi ve sıcak atmosferiyle dikkat çeken etkinlikte, davetliler Alaçatı Limon’un benzersiz lezzetleriyle gastronomi dolu bir yolculuğa çıktı.

 

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