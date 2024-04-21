Alaçatı'da Edis coşkusu

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; Bu yıl 18-21 Nisan tarihleri arasında 13’üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nde sanat rüzgârı esti. Festivalin ikinci gününde sahne alan Edis, konser alanını dolduran binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı.

Edis Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Alaçatı Ot Festivali’nde sevenleriyle buluştu. Festival alanını dolduran Alaçatılılar Edis’in en sevilen şarkılarıyla baharı karşıladı. Binlerce ziyaretçinin katıldığı bu renkli etkinlik ile festival coşkusu zirveye çıktı.

Festival ziyaretçileri Edis’in şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek sanatçıya eşlik etti. Her zaman olduğu gibi yine sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Edis festivalde unutulmayacak anlara imza attı.

Konsere katılarak bu coşkuya ortak olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Kıymetli dostum, çocukluk arkadaşım Edis, 13. Alaçatı Ot Festivali kapsamında binlerin karşısına çıkarak konser verdi. Değerli sanatçımız Edis’e ve coşkusuyla alanları dolduran katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festival tüm coşkusuyla devam ediyor

Festivalin ikinci gününde doğa yürüyüşü, tadımlı söyleşi, workshoplar ve edebiyat buluşmaları gerçekleştirildi. Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl ilk kez yapılan sanat sokağı ve sokak müzisyenleri ile büyük bir coşkuyla devam ediyor.