Akvaryumda ünlüler geçidi

Ünlü isimler Florya'daki İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti. Yağmur Tanrısevsin, Pelin Akil, Nilay Cafer, Şilan Makal oğlu Şener Özbayraklı, Irmak Arıcı, Simge Ünal, Aylin Paksoy ve Duygu Üstünbaş, Serap Sarı ve İbrahim Yattara gibi isimler, akvaryum alanını gezdi.

(Yattara)

Sömestr tatilinde binlerce kişiyi ağırlayacak olan Türkiye'nin en büyük tematik akvaryumunda, yüzlerce balığı görme şansı yakalayan sanatçılar, hayranlığını dile getirdi.

(Yağmur Tanrısevsin)

ÇOCUK OLGUNLAŞTIRAN SORUMLULUK

Oğlu Şener'le akvaryumu gezen Şılan Makal, "Çocuğum hareketlendi ve yaramaz. Zorlanıyoruz ama bir o kadar da keyifli. Erkek çocuğunun hakkını veriyor. Hep akvaryuma gelmek istiyorduk, bugüne nasip oldu. Şener de buradan keyif aldı" dedi.

(Şener Özbayraklı-Şilan Makal)

Eşi Şener Özbayraklı'nın futbolcu olması nedeniyle oğlunun spora yatkın olduğunu belirten oyuncu, "Bazı şeylerin genetik olduğuna inanıyorum. Şener daha yürümeden topa ayağının içiyle güzel vuruyordu. Babası futbolcu olmasını istemiyor ama ben istiyorum. Ne istiyorsa onu yapsın, desteklerim" diye konuştu. Makal, "Çocuktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Her şeyden önce büyük sorumluluk. Çok olgunlaştıran sorumluluk. Benim için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Çok rahat bir anne olamadım belki de o yüzden... İki sene kendimi tamamen kapattım. Şimdi tekrardan işe dönmek istiyorum. Görüşmelere yavaş yavaş başladım. Çok acele etmiyorum. İçime ilk sinen projede yer almak istiyorum. Çocuktan kopacağım zamana değecek bir projede yer almak istiyorum" yanıtını verdi.

(Serap Sarı)

Oyuncu, "Çocuktan önce 'kurallarım yok' diyordunuz. Şimdi kurallarınız var mı?" sorusuna, "Var tabii ki... Evlilikten sonrada oluyor. Böyle şeyleri hiç eşimle konuşmadık. Sözsüz olması gereken ve olmaması gereken kurallar vardır" cevabınını verdi. Eşi Şener Özbayraklı'nın kendisini desteklediğini belirten Makal, "Şener doğduktan sonra ilk dönemler Şener de sıcak bakmıyordu. Burada önemli olan benim kararım. En son tiyatro oyunum vardı ve sonrasında pandemi oldu. Sonra hamilelik olunca ara verdim. Şener'e de ilk iki sene kendim bakmak istediğim için zaten projelerde yer almak istemedim. Şimdi döneceğim" dedi.

(Pelin Akil)

TİYATRO BİRÇOK DİSİPLİNİ BARINDIRIYOR

Aylin Paksoy, "Deniz canlılarına meraklıyım. Burada görmek keyifliydi. Dalış yapmadım ama burada deneyimlemek istiyorum" dedi.

(Aylin Paksoy, Duygu Üstünbaş)

Duygu Üstünbaş, "Tiyatro oyunum var şu an... Mert Fırat ile 'Cyrano' oyunumuz var. Dizi görüşmelerim devam ediyor" dedi. "Hayatımda hep tiyatro vardı" diyen Üstünbaş, "Birebir seyirciyle iletişimde hissetmek oyuncunun kendisini geliştirmesi açısından önemli... Büyük cesaret gerektiriyor. Heyecanlansam da ayrılamıyorum. Dizi ise daha çok insana ulaşmamızı sağlıyor" dedi. 2024 mesajı veren Paksoy, "2023 hayatıma bir çok şey kattı. Bir sürü yenilik oldu. 2024 hepimizi için umarım iyi olur" ifadelerini kullandı. Tarzı ve fit halleriyle dikkat çeken Paksoy, "Tiyatro birçok disiplini barındığı için yoga yapıyorum" derken Üstünbaş ise, "Pilates yapıyorum. Fit kalmaya çalışıyoruz" dedi.

VETERİNERLİK RUHUMU TAZELİYOR VE BESLİYOR

Veteriner olan Irmak Arıcı, "Burası harika... Özellikle çocuğu olanlar için mantıklı..." dedi. Şarkıcı, "Mesleğinizi yapmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Okurken çok zordu. Kıymetli bir meslek. Bir sene İstanbul'daki hastanede sokak hayvanlarıyla ilgili gönüllü çalıştım. Şimdi Ataşehir'de arkadaşım klinik açıyor, sokak hayvanları için gönüllü çalışmak istiyorum. Beş sene emek verdim. Benim ruhumu tazeliyor ve besliyor" yanıtını verdi. Veterinerlik eğitimini Erzurum'da alan Arıcı, "Orası biraz soğuktu. Eksi 43 derece oluyordu. Ben İzmirliyim ama yine olsa Erzurum'da okumak isterim. Erzurum'da olmasam bu şarkıları yazamadım. Güzel bir beş sene geçirdim. Projelerinden bahseden şarkıcı, "Proje albümlerim devam ediyor. İbrahim Erkal'ın albümüm de olmam kıymetliydi. Sinan Akçıl'ın da albümünde yer aldığım için mutluyum. Yaşar Abi'yle güzel bir arabesk şarkı okudum. Single'larım olacak 4-5 tane... Konserlerim devam ediyor. Bu ara hastayım. İki gün sonra konserim var, serumla çıkacağım" diye konuştu.

(Nilay Cafer)

"Zamanında dizi teklifi aldım" diyen şarkıcı, "Herkes bildiği işi yapmalı... Oyunculuk kolay bir iş değil. Gerçekten hakkını veremeyeceksem girmeye gerek yok. Müzisyen olarak 1-2 bölüm olursam mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIM 100 YILLIK ÜNİVERSİTE GİBİ OLDU

3.5 yaşında ikizleri olan ve sonrasında sektöre ara veren Elif Ece Uzun, uzun bir süre sonra akvaryumda ortaya çıktı.

(Elif Ece Uzun- kızları Alin ve Vera)

Model, "Saçımı taramaya vaktim yok. Kendime zaman ayıramıyorum. Çocuklar çok şey öğretti. Duş almak için bir hafta beklediğim zaman oldu. Bir dilim ekmeği sessizce yemek benim için cennet. Çocuklarım çok anneci... Normalde sabırlı değilim ama değiştim. Çocuklarım 100 yıllık üniversite gibi oldu. Onlardan çok şey öğrendim. Karşılıksız hizmet etmeyi öğrendim ve bunu sevgiyle yapıyorum. Hiç şikayet etmedim. Anneliğin nasıl olduğunu insanlar biraz anlamalı... Bazı şeyleri çok hafife alıyoruz. Bir sürü para vermemize rağmen bir senede 10 dadı durmadan gitti. Çocuklarımın yaramazlığından dolayı gittiler. Bir yaşından beri ben bakıyorum" dedi.

(Irmak Arıcı)

Son olarak Sapanca'ya yaşayan Uzun, "Orası annemindi. Otel yaptı. Çocukların okulu için İstanbul'a geldik" diye konuştu. Sektöre ara veren model, "Haftada bir sağlık programı yapmıştım. Şimdi yavaş yavaş yapmak istiyorum. Çalışacağım. Televizyonu değil çalışmayı özledim" şeklinde konuştu.