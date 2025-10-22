Aksuvital Londra'dan büyük ödülle döndü

Türkiye'nin en büyük takviye gıda üreticisi Aksuvital, Birleşik Krallık'ta düzenlenen 23. Avrupa Kalite Zirvesi'nden ödülle döndü. Londra'da 23'ncü kez düzenlenen İnternational European Quality Summit, Aksuvital'i ülkeden Kalite Ödülü İle uğurladı.

LOB'in İnternational tarafından düzenlenen 23. Avrupa Kalite Zirvesi’nde düzenlenen ödül törenine katılım yoğun oldu. Aksuvital ise uluslararası kalite ödülünü teslim alırken, törende yaptığı konuşmada, şirketin AB başta olmak üzere çok sayıda ülkede satış ve üretim ağı kurmayı sürdürdüğünü söyledi.

TÜBİTAK ve çok sayıda üniversite ile ortak projeler sürdüren Aksuvital, Türkiye'de sektörde kendi AR-GE birimini kuran ilk firma olarak öne çıkıyor. Kendi geliştirdiği onlarca ürünü uluslararası patent sisteminde Türkiye adına tescil ettirmeyi başaran takviye gıda devi, 2024 yılında GMP ( iyi üretim uygulamaları) sertifikasıyla üretim tesisini faaliyete geçirdi.Gıda takviyeleri üretiminde lider ilaç firmalarının gıda takviyesi alanında en büyük partnerlerinden birisi haline gelmiştir. Aksuvital, aynı zamanda Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri dahil birçok yere yatırım yapmaya devam ediyor.