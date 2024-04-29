AKM’de mayıs ayı dopdolu program sanatseverleri bekliyor

AKM Tiyatro Salonunda, ‘Şaşırt Beni’ ve ‘Canavar’ oyunları sahnelenirken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ‘II.Mehmet’ operasını sahneleyecek. İDSO’nun her cuma klasikleşen konserlerine ise dünyaca ünlü şefler ve sanatçılar konuk olmaya devam edecek.

II.MEHMET- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

2 MAYIS- 20.00- 4 MAYIS- 16.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan, 24 Şubat’ta prömiyeri gerçekleştirilen, G.Rossini’nin ünlü eseri “II Mehmet” ( Maometto II), 2-4 Mayıs tarihlerinde Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet’in aşk hikayesini konu alan ve 34 yıl aradan sonra ilk kez AKM’de kendi dilinde, İtalyanca olarak seslendirilen eserin başrollerini Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II.Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) paylaşıyor.

ŞAŞIRT BENİ

2 MAYIS- 20.00- 22 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

Yönetmen Selçuk Aydemir'in kaleme aldığı “Şaşırt Beni” adlı tiyatro oyunu, AKM Tiyatro Salonunda 2-22 Mayıs tarihlerinde saat 20:00’de seyirciyle buluşacak. Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu’nun rol aldığı oyun, karanlık tarafa geçmek isteyen bir karakterin komik maceralarını konu alıyor.

CANAVAR

3 MAYIS- 20.30- AKM TİYATRO SALONU

Tunç Şahin’in yazıp yönettiği “Canavar” oyunu, 3 Mayıs saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal’ın yer aldığı oyun, roman yazarı Kemal Sönmez’in hikayesini anlatıyor. Kemal Sönmez, bir imza günü için küçük bir Anadolu şehrine gelir ve yıllardır görüşmediği kuzenleri Aslı ve Derya'yı ziyaret eder. Ancak ziyaretleri beklenmedik sürprizlere neden olur. İki kuzen, Kemal'in önerisiyle yıllardır unuttukları aile yemeği 'Kapama'yı yapmaya hazırlanırken, Kemal’in ziyaretinin altındaki gerçek sebep ortaya çıkar.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ- DVORAK’IN 120. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ KONSERİ

3 MAYIS- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Dvořák'ın’ 120. ölüm yıl dönümü anısına 3 Mayıs saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonunda, Şef Rengim Gökmen yönetiminde, viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil solistliğinde sahne alacak. Program, R. Schumann'un “La Minor, Op.129 numaralı Viyolonsel Konçertosu” ile başlayacak, ardından A. Dvořák'ın “Re Minor Op.70 numaralı 7. Senfonisi” seslendirilecek.

GÜNEŞLE BULUŞMAK İSTEYEN KARDAN ADAM- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

4 MAYIS- 15.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 4 Mayıs saat 15.00’de AKM Tiyatro Salonunda “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” çocuk oyununu sahneleyecek. Cömertlik, sevgi, dostluk, paylaşım, umut ve samimiyeti konu alan Elif Erdal’ın yönettiği oyunda, sahnede Tolga Kortunay, Asena Hotamış, Berk Yaparel, Zeynep Kızıltan Şıkyıldız, Su Lara Aslan, Tuğba Ülgen, Cihan Akyürek, Pelin Köksal, Onur Camcı, Dinçer Simsar yer alacak.

YVETTE BOZSIK DANS TOPLULUĞU

6 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

Macaristan'ın önde gelen dans topluluklarından olan Yvette Bozsik Dans Topluluğu, 30. yılını muhteşem bir gösteri ile kutlamaya hazırlanıyor. Topluluk, dans tutkunlarıyla buluşmak üzere 6 Mayıs saat 20:00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahne alacak. Bu özel etkinlikte, topluluk, müzik tarihinin önemli eserlerinden biri olan Zoltán Kodály'ın ünlü eseri "Galánta Dansları"nı yorumlayacak. Bu performans sıradan bir yorumun ötesinde; Japon geleneklerinin etkileyici Butoh dansıyla Macar halk danslarının çağdaş bir tarzda birleştirildiği özgün bir koreografiyle sunulacak. Bu benzersiz performans, Butoh dansının usta ismi Endo Tadashi'ye adanmış. Ayrıca, topluluk, Igor Stravinsky'nin 1913 yılında prömiyerini yapan efsanevi eseri "Le Sacre du Printemps / Bahar Ayini"ni sahneleyecek. Bu eser, 110. yıl dönümünde izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Üstelik, Ulusal Dans Tiyatrosu'nun isteği doğrultusunda, Yvette Bozsik Dans Topluluğu, eserin kostüm, manzara tasarımı ve koreografisini özel bir versiyonla yenileyerek seyircilere sunacak. Yvette Bozsik Dans Topluluğu'nun 30. yıl kutlaması için hazırlanan bu özel etkinlik, dans sanatına tutkusu olan herkesi AKM Tiyatro Salonu'na bekliyor.

HAYROLA KARYOLA- METİN ZAKOĞLU

7 MAYIS- 21.00- 29 MAYIS- 21.00 AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Usta yazar Ferhan Şensoy'un kaleme aldığı ve bir dönem Ortaoyuncular'da büyük ilgi gören “Hayrola Karyola” oyunu, 22 sene sonra yeniden sahneleniyor. Metin Zakoğlu'nun yönettiği ve başrollerinde Şebnem Köstem ile birlikte oynadığı oyun, AKM Çok Amaçlı Salonda 7 ve 29 Mayıs’ta saat 21:00’de seyirciyle buluşacak. Evli bir çift ile evlenmek üzere olan bir diğer çiftin komik maceralarını konu alan oyun, güncel ve ekonomik sorunları ele alıyor.

LEVENT YÜKSEL- 30. YIL SENFONİK KONSER

7 MAYIS- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

1993 yılında hepimizin hayatına dokunan “Med Cezir” albümü ile solistlik kariyerine zirvede başlayan Levent Yüksel, 30. yıl dönümü için senfonik bir şölen ile AKM Türk Telekom Opera Salonunda 7 Mayıs saat 21:00’de hayranlarının karşısına çıkacak. Levent Yüksel, 30. Yıl Senfonik Konserinde tüm albümlerinden özenle seçilmiş, en sevilen şarkılarını senfonik orkestra eşliğinde seslendirecek.

STABAT MATER- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

7 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Stabat Mater" konseri 7 Mayıs saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşacak. İtalyan besteci G. B. Pergolesi'nin duygusal ve etkileyici eseri, yaylılar, basso continuo ve solo sesler ile icra edilecek. 1736'da seslendirilmiş ve birçok besteciye ilham kaynağı olmuş Pergolesi'nin bu önemli eserinin seslendireceği konser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Barok Orkestrası'nın Paolo Villa yönetiminde gerçekleştirilecek. Sevim Ateş, Ceren Aydın, Otilia İpek, Aylin Ateş, Ayçin Sürücüer ve E. Tuğba Tekışık gibi solistler konserde sahne alacak.

FALSTAFF- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

8 MAYIS- 20.00- 11 MAYIS- 16.00- 18 MAYIS- 16.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), ünlü besteci Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan "Falstaff" operasıyla sahne ışıklarını yakıyor. 14. yüzyılda İngiltere'de geçen eser, Shakespeare'in kaleme aldığı eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff'ın heyecan verici maceralarını anlatıyor. İDOB'un “Falstaff” prodüksiyonu, deneyimli rejisör Renato Bonajuto'nun önderliğinde hayat buluyor. Bonajuto'nun yenilikçi yaklaşımı ve ustaca yönetimi, seyircileri unutulmaz bir görsel ve işitsel deneyime davet ediyor. Eserin müzikal yönetimini ise başarılı şef Tolga Atalay Ün üstleniyor. "Falstaff", insan duygularının en çarpıcı yönlerini ele alan bir hikayeyi sahneye taşıyor. Aşk, para, hırs ve entrikaların iç içe geçtiği bu destansı eser, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Verdi'nin büyüleyici müziği ve Shakespeare'in derin karakterleri, 8, 11 ve 18 Mayıs tarihlerinde Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircilerle buluşacak.

DON GIOVANNI- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

9 MAYIS- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği “Don Giovanni” operası, 9 Mayıs tarihinde saat 20:00’de AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşacak. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilen opera; insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğdu. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. Eserin koro şefi ise Volkan Akkoç.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ- GALA KONSERİ

10 MAYIS- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ‘Gala Konseri’ 10 Mayıs, saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda şef Alessandro Cedrone yönetiminde gerçekleşecek.Solistler Vi̇da Mikneviciute (Soprano) ve Jinxu Xiahou (Tenor) yer alacak. Müzik tarihinde ses için yazılmış en güzel lirik eserler Litvanyalı soprano Vida Miknevičiūtė ve Çinli tenor Jinxu Xiahou'nun yorumuyla yeniden hayat bulacak. Verdi'den Puccini'ye, Bellini'den Catalani'ye birçok değerli bestecinin en sevilen aryaları ve düetleri salonu dolduracak.

BELLA FIGURA- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

10 MAYIS- 20.00- 11 MAYIS- 20.00- 12 MAYIS- 15.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Yasmina Reza'nın kaleme aldığı “Bella Figura” adlı oyununu 10-11-12 Mayıs AKM Tiyatro Salonunda sahneleyecek. Sevgilisi (Andrea) ile kaçamak yapmak için lüks bir restorana gelen adam (Boris), karısının en yakın arkadaşının (Françoises) kayınvalidesine (Yvonne) arabayla çarpar. Böylece Boris ve Andrea kendilerini Yvonne’un yaşgünü için biraraya gelen diğer aileyle geçirmek zorunda kaldıkları sıkıntılı bir gecenin içinde bulurlar. Rejisörlüğünü Hakan Çimenser’in yaptığı oyunun, oyuncu kadrosunda Ebru Şatıroğlu, Eray Cezayirlioğlu, Aral Seskir, Ebru Kaymakçı, Gönen Aykaç ve Evrim Feyza Geboloğlu yer alıyor.

ENSTRÜMANLARI TANIYALIM 4 - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

12 MAYIS- 12.00- AKM TİYATRO SALONU FUAYE

Enstrümanları Tanıyalım serisinin dördüncüsü, 12 Mayıs Pazar saat 12:00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Fuayesinde gerçekleşecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçılarından Emre Günay ile minik sanat severler bir araya gelecek. Çocuklar timpani gibi günümüzdeki vurmalı çalgıların nasıl şekillendiğini keşfedecekler.

HAMİYET MÜZİKALİ

14 MAYIS- 20:30- AKM TİYATRO SALONU

Deniz Madanaoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği “Hamiyet” müzikali 14 Mayıs saat 20:30’da AKM Tiyatro Salonunda seyircisiyle buluşacak. Bir işçi mahallesinde eşi ve iki kızıyla mutlu sakin bir hayat sürdüren Hamiyet’in 1980 darbesiyle hayatının alt üst olmasını anlatan oyunun müzikal hikayesi ve şarkı sözleri Peyk grubunun solisti İrfan Alış tarafından yapıldı. Aslı İnandık’ın başrolde olduğu “Hamiyet” müzikalinde Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik rol alıyor, Peyk grubu ise müzikleriyle eşlik ediyor.

BAHAR TÜRKÜLERİ- İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

15 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 15 Mayıs'ta saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonunda, şef Uğur Kaya'nın yönetiminde, “Baharın Türküleri” konseri ile seyircisiyle buluşacak. Uğur Kaya’nın yönetimindeki konserde, Neşe Demir, Çimen Yalçın, Hamdiye Efeoğlu, Gülay Aslan, Orçun Bora Kurtoğlu, Tekin Büyükkaya ve Cemal Kaya da solist olarak yer alacak.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

17 MAYIS- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 17 Mayıs'ta saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonunda dinleyicisiyle şef Lione Bringuier yönetiminde sahne alacak. Solist olarak keman virtüözü Alena Baeva’nın yer aldığı konser programında Sergei Prokofiev'in “Sol Minör Op.63 Keman Konçertosu No:2” ve Ludwig van Beethoven'ın “Si Bemol Major Op.60 numaralı 4. Senfoni” eserleri yer alacak.

YÜZÜNDE YÜZLER- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

18 MAYIS- 20.00- 19 MAYIS- 15.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Yüzünde Yüzler” oyunu, 18-19 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda seyircisiyle buluşacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bir ulusun milli mücadele, TBMM'nin kuruluşu, vatanın kurtuluşu ve Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanan yüzyıllık tarihsel kesiti sahnelenecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan yaklaşık 120 kişilik bir kadronun görev aldığı “Yüzünde Yüzler”in rejisi Zafer Kayaokay’a ait.

REZONANS- MDT İSTANBUL

21 MAYIS- 20.00- 25 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, "Rezonans" dans gösterisi ile 21-25 Mayıs tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda seyirciyle buluşuyor. Güney Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in 2018'de MDTistanbul için yarattığı "Heyecan", Evrim Akyay'ın "Rutin" ve dünya prömiyerini yapacak olan İtalyan koreograf Erika Silgoner'in "Pasion S" adlı parçalarının yer aldığı gecenin teması olan "rezonans", titreşim, uyum ve etkileşim kavramlarını vurgulayarak derin ve birbirinden farklı atmosfer oluşturmayı amaçlıyor. Müzikler ise Jiho Jang, Tuluğ Tırpan ve Onur Seçki-Utku Şilliler'e ait. Erika Silgoner'in "Pasion S" adlı eseri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile İstanbul İtalyan Kültür Merkezi işbirliği ile hazırlandı.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ- ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK SPOR BAYRAMI KONSERİ

24 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 24 Mayıs'ta saat 20.00'de “Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı” konseri AKM Tiyatro Salonunda dinleyicisiyle buluşacak. Orkestrayı şef Hasan Niyazi Tura yönetecek, İdil Yunkuş ve Ilgın Top solist olarak sahnede yer alacak. Programda P.I. Tchaikovsky'nin “Re Majör Op.35 Keman Konçertosu” ve ardından I. Stravinsky'nin “Re Majör Keman Konçertosu No:1” seslendirilecek.

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

24 MAYIS- 21.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Nikolay Gogol’un kaleminden, Metin Zakoğlu’nun uyarladığı ve yönettiği “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunu 24 Mayıs saat 21.00'de Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda izleyiciyle buluşuyor. Metin Zakoğlu'nun birbirinin tekrarı Gogol yorumlarına inat gerçekleştirdiği interaktif ve modern yorum seyirciye farklı bakış açıları sunacak.

WISHBONE ASH

24 MAYIS- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İngiliz rock efsanesi “Wishbone Ash”, 24 Mayıs saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Melodik ve enerjik hard rock ile progresif rock arasında kendine özgü bir tarza sahip olan grup, tüm zamanların en önemli rock gruplarından biri olarak kabul ediliyor. 1969'da kurulan, sayısız klasik albüm ve konserlerle müzik dünyasında iz bırakan grup, son stüdyo albümleri "Coat Of Arms" ile müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.

BAYATİ TAKIM VE HİCAZ KÖÇEKÇELER- CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

26 MAYIS- 11.30- AKM TİYATRO SALONU

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 26 Mayıs saat 11.30'da AKM Tiyatro Salonunda dinleyicilerle buluşacak. Konserde, kadim Bayâtî makamından klasik takım ve klasik dönem şarkılarının yanı sıra, makamın önemli saz eserleri seslendirilecek. İkinci bölümde solist Aybige Demir Okan dört şarkıyla sahne alacak. Konserin son bölümünde ise Mehmet Güntekin yönetimindeki koro konserin son bölümünde Hicaz köçekçelerini icra edecek.

GECE KRALİÇESİ

26 MAYIS- 20.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

“Gece Kraliçesi” oyunu 26 Mayıs saat 20:00’de AKM Çok Amaçlı Salonda izleyicisiyle buluşuyor. Fleur Del Carmine uzun bir aradan sonra sahnelere dönmeye karar vermiştir. Genç ve yetenekli ses eğitmeni Nicole Lamperti ile çalışmaya başlar. Nicole’ün, bu benzersiz sesin ve ketum yardımcısı Paolo Casella’nın garipliklerini fark etmesi uzun zaman almaz. Florence Foster Jenkins’in hayatından uyarlanan oyunda, büyük Carnegie Hall konserine giden iki kadının karmaşık ilişkisi ortaya konulacak.

KÜHEYLAN

26 MAYIS-19.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

“Amadeus”un oyun yazarı Peter Shaffer’ın gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulayıp kaleme aldığı, Broadway’de 1200 kez sahnelenen Tony ödüllü başyapıtı “Küheylan”, Barış Erdenk rejisi ile sahnelecek. Başrollerini Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer’in üstlendiği oyun, 26 Mayıs’ta Türk Telekom Opera Salonunda seyirciyle buluşacak. “Küheylan”, tutkularının esiri olup gerçekleştirdiği korkunç bir olaydan ötürü hastaneye yatırılan 17 yaşındaki Alan Strang (Emir Özden) ile onu analiz eden ve iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart’ın (Kerem Alışık) hikayesini konu alıyor.

ASİTANE MEŞKLERİ ‘M. FATİH ÇITLAK’IN ANLATIMIYLA’- TASAVVUF İRFAN VE MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU

28 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu’nun icra edeceği, M.Fatih Çıtlak’ın anlatımıyla saray kültürü ve Osmanlı edebiyatının önemli bir parçası olarak kabul edilen Asitane Meşkleri dinletisi 28 Mayıs Salı günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda izleyiciler ile buluşacak.

‘571. YILINDA İSTANBUL’UN FETHİ’ MEHTER KONSERİ- İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

29 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından, 29 Mayıs'ta saat 20.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek olan '571. Yılında İstanbul'un Fethi' Mehter Konseri'nde, Hz. Muhammed'in müjdelediği fetih, 571 yıl önce Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilmişti. Şimdi ise İstanbul'un fethini, mehter marşlarıyla canlandıracaklar. Konserin sanat yönetmeni M. İhsan Özer, mehterbaşı ise M. Şükrü Alkan olacak.

RUMELİ TÜRKÜLERİ KONSERİ- İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

30 MAYIS- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, “Rumeli Türküleri” konseri 30 Mayıs'ta saat 19.00'da AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek. Rumeli eyaleti, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde 500 yıldan fazla bir süre varlığını sürdürmüş ve önemli bir beylerbeyliğinden biri olmuştur. Günümüze ulaşan kültür mirasının büyük bir kısmı bu dönemde oluşturulmuştur. Rumeli türküleri, bölgedeki sanatçılar ve halk tarafından bestelenmiş türkü formundaki eserler solist Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan tarafından icra edilecek.

4. İSTANBUL DİJİTAL SANAT FESTİVALİ

2-3-4-5 Mayıs 2024 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 2-5 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak. “Search Reality” (Gerçekliği Ara) temasıyla gerçekleştirilecek olan festival; dijital sanatın ve sanal dünyaların gerçeklik kavramıyla nasıl etkileşime girdiğini ve bu etkileşimin insan deneyimini nasıl dönüştürdüğünü keşfetmeyi amaçlıyor.Dijital dünyaların sınırlarını keşfeden sanatçılar, AV performanslar ile klasik tanımların ötesinde yaratıcı ifadeler sunarken izleyicilere sanal gerçekliklerin ve farklı dünyaların kapısını aralayacak. Dijital dünya, kimlik oluşturma ve gerçekliği yeniden tanımlamak için platform sunacak olan festival, sanal yaratım alanında gerçeği arama fikrini derinlemesine inceleyecek. Festivalin küratörlüğünü; Rahim Ünlü, Julie Walsh, Samed Karagöz ve Yapay Zeka Avind üstlenecek. Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde işitsel ve görsel performansların yanı sıra; pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.