Akın Akınözü'nden annesinin vefatı sonrası teşekkür paylaşımı...

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü (59), geçtiğimiz hafta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetmişti.



Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.



Akınözü, "Biricik annem Özlem Akınözü’nü sonsuzluğa uğurlarken, bizleri yalnız bırakmayarak gerek yakından, gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimiz gösterdi ki; annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış. Annemin gözünü arkada bırakmadığınız ve onun huzurla uyumasını sağladığınız için hepinize çok teşekkürler.. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.