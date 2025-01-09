Akciğer kanserli hastalarda sauna ve hamam kullanımına dikkat!

Konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özkan Demirhan, “Akciğer kanseri, dünya genelinde en yaygın kanser türlerinden biri olup, tedavi süreci hastalar için zorlu bir dönemdir. Bu süreçte, hastaların fiziksel ve psikolojik durumları tedavinin başarısı için önemlidir. Özellikle kış aylarında sauna ve hamam kullanımı, birçok kültürde rahatlama ve detoksifikasyon amacıyla tercih edilmektedir. Ancak, akciğer kanseri hastaları için bu uygulamaların faydaları ve riskleri dikkatle değerlendirilmelidir. Akciğer kanseri tanısı almış hastalarımızda KOAH hastalığı ve kalp-tansiyon hastalığı eş zamanlı bulunabildiğinden, sadece akciğer kanseri sorun olmasa da eşlik eden diğer hastalıkların yol açtığı akciğer kapasitesi azlığı ve kalp fonksiyonlarının durumu sauna ve hamam kullanımına karar vermemizde önemlidir.” dedi.

Akciğer kanserli hastalar solunum problemi yaşayabilir.

Saunanın ve hamamın pek çok faydasının olduğunu ancak akciğer kanserli hastaları için risk oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Özkan Demirhan, “Sauna, yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı ile terlemeyi teşvik eder. Bu durum, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, kas gevşetici etkisi ile ağrıların hafifletilmesine katkıda bulunabilir. Ancak, akciğer kanseri hastalarının solunum problemleri yaşayabileceği göz önünde bulundurulduğunda, aşırı sıcak ve kapalı alanlarda uzun süre kalmanın risk oluşturabileceği unutulmamalıdır. Hamam ise, yüksek nem oranı ile solunum yollarını açma potansiyeline sahiptir. Bu, özellikle mukus birikimi yaşayan hastalar için faydalı olabilir. Ancak, hamam ortamındaki sıcaklık ve nem, bazı hastalarda nefes darlığına yol açabilir. Sonuç olarak, akciğer kanseri hastalarının sauna ve hamam kullanımı, bireysel sağlık durumlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, hastaların bu tür uygulamaları, mutlaka hekim kontrolünde olmalıdır.” Şeklinde konuştu.

Akciğer ameliyatı olmuş hastalar, sauna ve hamama girmeden hekimlerine mutlaka danışmalıdır.

Akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olmuş hastaların da hamam ve saunaya girmeden önce mutlaka hekimlerine başvurmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özkan Demirhan, “Akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olmuş hastaların sauna ve hamam kullanımı, dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Ameliyat sonrası sauna veya hamam kullanmadan önce mutlaka ameliyat eden hekimle görüşülmeli ve onay alınmalıdır. Çünkü hastanın geçirdiği ameliyatı ve hastanın bu ameliyattan sonraki sürecini en iyi bilen ve karar merci hastanın hekimidir. Ameliyat sonrası iyileşme süreci tamamlanmadan sauna veya hamam kullanımına başlanmamalıdır. Genellikle, cerrahiden sonra birkaç ay beklemek gerekebilir.

Sauna yüksek sıcaklık ve düşük nem, hamam ise yüksek nem ve sıcaklık olduğundan solunum zorluğu veya rahatsızlık hissine yol açabilir. Bu nedenle, ortamın ısısı kontrol edilmeli ve aşırıya kaçılmamalıdır. Sauna ve hamamda kaybedilen sıvı miktarı göz önünde bulundurularak, bol su içilmelidir. Dehidratasyon (aşırı sıvı kaybı), iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Eğer hastamızda nefes darlığı veya diğer solunum sorunları varsa, kesinlikle sauna ve hamam kullanımından kaçınmalıdır. Hamam ve sauna gibi ortak alanlarda hijyen önemlidir. Enfeksiyon riskini azaltmak için ortamın temizliğine dikkat edilmelidir. Bu noktalar, akciğer kanseri ameliyatı geçirmiş hastaların sauna ve hamam kullanırken dikkat etmeleri gereken temel hususlardır. Her zaman kişisel sağlık durumu dikkate alınmalı ve gerektiğinde uzman görüşü alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.