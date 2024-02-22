Akbank Sanat’ta 5 çağdaş dans gösterisi

Dansın birleştirici gücüne kapılarını açan Akbank Sanat, 27 Şubat Salı günü saat 20:00’de 5 farklı çağdaş dans performansına ev sahipliği yapacak.

Sanatseverlere güncel çağdaş dans yapıtlarını, yeni koreograflar ve dans yeteneklerini keşfetme imkanı veren “Harekete Alan Aç” gösterisinde “How Now Becomes Then”, “Way No Way”, “Kim Ki?”, “Sightless” ve “Avuçların İçinde” dans yapıtları sırasıyla genç yetenekler tarafından sahnelenecek. 

 

HAREKETE ALAN AÇ
Tarih: 27 Şubat 2024
Saat: 20:00

Performanslar:

“HOW NOW BECOMES THEN”
 Koreografi, dans:Şiva Canbazoğlu, İlayda Evgin
 Müzik: We Parade!
 Süre: 10 dakika

  “WAY NO WAY”
 Koreografi: Elif Fırat
 Dansçı: Batuhan Daştan
Müzik: Vivaldi-Winter
Süre:10 dakika

  “KİM Kİ?”
 Koreografi ve performans: Diren Ezgi Yıldızkan, Gizem Seçkin
Müzik: Damla Topçu, Tülin Deniz Bayoğlu
 Süre: 11 dakika

  “SIGHTLESS”
 Koreografi ve Performans:Halil İbrahim Aygün
 Müzik: Danheim – Feigr
 Süre: 10 dakika

  “AVUÇLARIN İÇİNDE”
 Koreografi: Serhat Kural
 Dansçılar: Alya Dormen, Burcu Uçatenik, Ceren Sezgi Copur, Gizem Yalman, Göktuğ Gençkaya, Nazlı Deniz Mercan, Ay Çakır
 Müzik: Onur Seçki
 Süre: 10 dakika

* Etkinlik ücretsizdir ve katılım 70 kişi ile sınırlıdır.

 

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