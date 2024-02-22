Akbank Sanat’ta 5 çağdaş dans gösterisi

Sanatseverlere güncel çağdaş dans yapıtlarını, yeni koreograflar ve dans yeteneklerini keşfetme imkanı veren “Harekete Alan Aç” gösterisinde “How Now Becomes Then”, “Way No Way”, “Kim Ki?”, “Sightless” ve “Avuçların İçinde” dans yapıtları sırasıyla genç yetenekler tarafından sahnelenecek.
HAREKETE ALAN AÇ
Tarih: 27 Şubat 2024
Saat: 20:00
Performanslar:
“HOW NOW BECOMES THEN”
Koreografi, dans:
Şiva Canbazoğlu, İlayda Evgin
Müzik:
We Parade!
Süre:
10 dakika
“WAY NO WAY”
Koreografi:
Elif Fırat
Dansçı:
Batuhan Daştan Müzik:
Vivaldi-Winter Süre:
10 dakika
“KİM Kİ?”
Koreografi ve performans:
Diren Ezgi Yıldızkan, Gizem Seçkin Müzik:
Damla Topçu, Tülin Deniz Bayoğlu
Süre:
11 dakika
“SIGHTLESS”
Koreografi ve Performans:
Halil İbrahim Aygün
Müzik:
Danheim – Feigr
Süre
: 10 dakika
“AVUÇLARIN İÇİNDE”
Koreografi:
Serhat Kural
Dansçılar:
Alya Dormen, Burcu Uçatenik, Ceren Sezgi Copur, Gizem Yalman, Göktuğ Gençkaya, Nazlı Deniz Mercan, Ay Çakır
Müzik:
Onur Seçki
Süre:
10 dakika
* Etkinlik ücretsizdir ve katılım 70 kişi ile sınırlıdır.