Akbank Sanat’ta 5 çağdaş dans gösterisi

Sanatseverlere güncel çağdaş dans yapıtlarını, yeni koreograflar ve dans yeteneklerini keşfetme imkanı veren “Harekete Alan Aç” gösterisinde “How Now Becomes Then”, “Way No Way”, “Kim Ki?”, “Sightless” ve “Avuçların İçinde” dans yapıtları sırasıyla genç yetenekler tarafından sahnelenecek.

HAREKETE ALAN AÇ

Tarih: 27 Şubat 2024

Saat: 20:00

Performanslar:

Şiva Canbazoğlu, İlayda EvginWe Parade!10 dakikaElif FıratBatuhan DaştanVivaldi-Winter10 dakikaDiren Ezgi Yıldızkan, Gizem SeçkinDamla Topçu, Tülin Deniz Bayoğlu11 dakikaHalil İbrahim AygünDanheim – Feigr: 10 dakikaSerhat KuralAlya Dormen, Burcu Uçatenik, Ceren Sezgi Copur, Gizem Yalman, Göktuğ Gençkaya, Nazlı Deniz Mercan, Ay ÇakırOnur Seçki10 dakika

* Etkinlik ücretsizdir ve katılım 70 kişi ile sınırlıdır.