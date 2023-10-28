Akasya’da "Çok Aşk" filminin oyunculu özel gösteriminde başrol oyuncularına sevgi seli

Akasya, gösteri ve sinema dünyasının ünlü isimleri Hasan Can Kaya, Büşra Pekin ve Barış Yıldız'ı hayranları ile buluşturarak, bir kez daha kültür ve sanatın kesişim noktası olduğunu gösterdi.

Zemin katta sevilen oyuncularla bir araya gelen Akasya misafirleri, büyük bir kalabalık yarattı.

Romantik komedi filmi “Çok Aşk”ın gösterimi öncesinde hayranı oldukları oyuncularla tanışma ve sohbet imkânı bulan Akasya misafirleri, ortak alandaki etkinliğin ardından Hasan Can Kaya, Büşra Pekin ve Barış Yıldız ile Akasya Paribu Cineverse’te saat 21:00’deki oyunculu özel gösterime katıldı.

Üç yıl aradan sonra ilk kez Akasya’da düzenlenen etkinliğe katıldığını ifade eden Hasan Can Kaya, “Cumhuriyet’in 100. yılının kutlandığı bu özel haftada sevenlerimizle Akasya’da buluşmak bizim için çok daha anlamlı” dedi.