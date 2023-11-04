Akademi mutfakta

“Kastamonu Mutfağı Akademide" projesinin ilk adımı, 10-11 Kasım tarihlerinde İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğinde bir festivalle başlıyor. Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKI), 2019 yılında Kastamonu mutfağının geniş kitlelere tanıtılması amacıyla Kastamonu’da gerçekleştirilen yemek festivali "Kastrofest"in ardından, kentin gastronomik değerlerini gastronomi öğrencileri ile paylaşmak üzere "Kastamonu Mutfağı Akademide" adında yeni bir projeye imza atıyor.

İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü iş birliği ile başlatılan çalışma kapsamında, Kastamonulu ustalar ve üreticiler, bölgeye ait yemekleri, teknikleri ve ürünleri anlatmak üzere öğrencilerle bir araya gelecek. Türkiye’nin dördüncü yeryüzü pazarı olan "Slow Food Kastamonu Yeryüzü Pazarı" katılımcıları ve Kastamonu mutfağını temsil eden markalar da üniversitede iki gün boyunca bir festival havasında Kastamonu’ya özel üryani eriği, mor sarımsak gibi ürünlerini sergileyecekler.