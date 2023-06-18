Ajda Pekkan kostümüyle konuşuldu

Süper Star Ajda Pekkan, Maximum Uniq Açıkhava’da verdiği konserinde kostümüyle konuşuldu. İşte detaylar...

Pop müziğin Süper Star'ı Ajda Pekkan önceki akşam BKM‘nin organize ettiği Maximum Uniq Açıkhava’da muhteşem bir konsere imza attı.

Burcu Sedef imzalı kostüm giyen Ajda Pekkan, sahnede bir an olsun yerinde durmadı. Ara vermeden iki saat sahnede kalan Ajda Pekkan’a 5 bin 500 kişilik dev bir seyirci ordusu eşlik etti.


Sanatçıyı izleyenler arasında kardeşi Semiramis Pekkan da vardı. ‘Süper Star’a konserde eşlik eden dansçıların showları büyük beğeni toplarken Pekkan, konser sonunda dakikalarca alkışlandı. Süper Star, kostümüyle beğeni topladı.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ajda Pekkan

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi