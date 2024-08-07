Ajda Pekkan konserden ayrılan protokol seyircisine tepki gösteri  

Türk Pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda harikulade bir konsere imza attı.



AÇIKHAVA’DA BİR SÜPERSTAR

Konserde üç saatten fazla sahnede kalan Süperstar, Açıkhava’da adeta yıldız gibi parladı.

Repertuvarında geçmişten günümüze en sevilen şarkılarına yer veren Pekkan’a sahnede Tarık Sezer ve birbirinden değerli müzisyenler eşlik etti. Süperstar Ajda Pekkan, sevilen parçalarını Açıkhava’yı dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Enerjisi ile kendine hayran bırakan Süperstar konserde; “Vitrin”, “Yakar Geçerim”, “Sensiz Yıllarda” “Veda Etmem”, “Ya Sonra”, “Sensiz Yıllarda”, “Eğlen Güzelim”, “Kimler Geldi Kimler Geçti”, “Düşünme Hiç”, “Sen Benim Şarkılarımsın”, “Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile”, “Yıldızların Altında, “Yaz Yaz Yaz”, “Son Yolcu”, “Hoşgör Sen”, “Hür Doğdum” gibi daha birçok sevilen parçasını seslendirdi. Konfetilerin patladığı konserde Süperstar, hit parçalarıyla da Alaturka potpori yaptı.



SÜPERSTAR’DAN 8 ŞARKILIK BİS

Konserin ilk bölümünde 20 parça seslendiren Ajda Pekkan, ardından bis için 8 parça daha seslendirerek 28 efsane şarkısı ile konserini tamamlandı.



AJDA PEKKAN YİNE GÖZ KAMAŞTIRDI

Harbiye Açıkhava’yı tıklım tıklım dolduran binlerce müzikseverin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Süperstar Ajda Pekkan; sahnede performansı ile olduğu kadar dansları, sahne şovu ve Burcu Sedef imzalı kostümleri ile de göz kamaştırdı.

Müzikseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Ajda Pekkan, konserde 2 ayrı kostüm değiştirdi. Geceye ışık ve görsel şovlar damga vururken, koreografisini Çağlar Kaçar’ın üstlendiği dans gösterilerinde dansçılar 9 defa sahneye çıktı ve 7 kez kostüm değiştirdiler. Konserin ilerleyen dakikalarında “Güzel bir yaz akşamında Harbiye’de bir aradayız. Birlikte eğleneceğimiz güzel bir gece olacak…” diyerek seyirciye hoş geldiniz konuşması yapan Ajda Pekkan konuklara hem görsel hem de müzikal bir ziyafet yaşattı.



Müzikseverler Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde, Ajda Pekkan’ın unutulmaz şarkıları eşliğinde unutamayacakları bir gece yaşadı.



Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserine devam ederken protokolde oturan kişiler konserden ayrılmaya başladı. Şarkıyı kesen ve tepki veren Pekkan sonrasında şunları söyledi: "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin."