Ajda Pekkan'dan kötü haber

Sanatçı Ajda Pekkan Amerikan Hastanesi'nde sağ omuzundan ameliyat oldu. Pekkan'ın tam eklem yerinden ameliyat olduğu öğrenildi.

Yaz ayından beri omuz ağrısı çeken Ajda Pekkan yoğun konser programının ardından Prof. Dr. Mehmet Demirhan'a ameliyat oldu. Demirhan, önceki yıl Ajda Pekkan'ın kalça ameliyatını da gerçekleştirmişti. Sağ omuzunda ki tendon yırtıklarından yaz boyunca rahatsızlık çeken efsane sanatçı Ajda Pekkan 3 gün önce Amerikan Hastanesi'nde sağ omuzundan ameliyat oldu. Taburcu olarak evinde istirahate çekilen Süperstar, 3 hafta boyunca fizik tedavi görecek.


Ajda Pekkan, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Çok ağrılarım vardı, neyse bu ameliyatla ağrılarımdan kurtuldum. Kalçamı kırdıktan sonra omuzumda kas yırtılması oluşmuş. Sonrasında yavaş yavaş o ağrılar başladı. Öncesinde aynı omuzumdan tendon ameliyatı da olmuştum. Ağrılar artınca Ramazan öncesi kış döneminde bu operasyonu doktorum gerçekleştirdi." dedi.

 

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