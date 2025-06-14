Ajda Pekkan'dan itiraf! Sokakta özgürlüğüm yok

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir konser verdi. Güçlü sahne performansı, iddialı repertuvarı ve Gülşah Saraçoğlu imzalı iki özel kostümüyle Süperstar, yine nefes kesti. Ajda Pekkan'ı izleyenler arasında sanatçı Gülden Karaböcek ve Demet Akbağ ile Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert de hazır bulundu.



Ajda Pekkan, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle göz doldurdu. Sanatçı konserine İtalyanca şarkıyla başladı. Süperstar, bu özel gecede hem klasikleşmiş hit parçalarını seslendirdi hem de Türk Sanat müziğinin en nadide eserleriyle sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı. Her şarkının ruhuna uygun dans ve tiyatral şovların eşlik ettiği gösterilerle bir şölene dönüşen karnaval tadındaki konser, izleyicilerden tam not aldı.



AJDA PEKKAN'DAN DUYGUSAL MESAJ: SATIN ALMA SAHİPLEN!

Harbiye Açıkhava’nın rekor izleyici sayısıyla dolup taştığı ve tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Ajda Pekkan, “Yıkık” şarkısını seslendirdiği anda ekranda şiddete uğrayan sokak ve barınak hayvanlarının görüntüleri yayınlandı. Açıkhavadaki binlerce dinleyenin ayakta alkışladığı performans sonrası Ajda Pekkan tıpkı sevenleri gibi gözyaşlarına hakim olamadı.

SÜPERSTAR SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

Ajda Pekkan; "Çocuklarımız geleceğimiz, onlar için özel bir mesaj paylaşmak istedim. Son zamanlarda hayvanlara yapılan vahşet hepimizin canını çok yakıyor. Bu sessiz canlılara sahip çıkmak, onları korumak bizim insanlık görevimiz. Lütfen satın almayın, sahiplenin. Sevgi en güzel sığınaktır." sözleriyle herkesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti.



DARWİN TEORİSİNDEN ÖRNEK VERDİ

Ajda Pekkan "Biz durup dururken onları neden sevelim? Onlar kendi kendilerine sahip çıkıyorlar... Hepsi inanılmaz akıllılar! Kedi, köpek diye sakın ayırmayın. Bütün canlılar için söylüyorum, hepsi aynı.... Kaplumbağalar bile inanamazsınız, ben çok besledim. Bu sessiz canlılara sahip çıkmak, onları korumak ve sevmek bizim insanlık görevimiz. Lütfen satın almayın, sahiplenin, sevin. Sevgi en güzel sığınaktır" dedi.



Pekkan; "Hepimiz canlıyız, hepimiz Darwin teorisine göre nereden geldik biliyorsunuz ve insana kavuştuk, aklımız var, hayatın içinde... Biz nasıl kendimizi seviyor, kendimize sahip çıkıyorsak, en başta kendimizle empati kurmamız gerekiyor. Çünkü hepimizin içinde farkında olmadan küçük narsistler var!... Sadece iç güzellikle, bunları aşabiliriz. Ben bunları sizlerde görüyorum. Eğer sizlerde görmeseydim ben sizin karşınızda varolurmuydum? Maalesef, olmaz!" diyerek konserine şarkıyla devam etti.

SOSYOPAT MI OLDUM?

Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde zaman zaman seyircilerle sohbet etti. Süperstar sahnede kendisinden bahsederken, "Burada, giyiniyorum, kuşanıyorum geliyorum. Eve gidiyorum kedimle beraber yatağında üzerinde televizyon izliyorum. Sokakta özgürlüğüm falan yok, zaten hoşlanmıyorum. Zamanla sosyopat mı oldum ne oldum onu da bilmiyorum?" diye konuştu.

Alkışların hiç susmadığı gecede 'Süperstar'a doyamayan konuklar tezahüratlar eşliğinde Harbiye’yi ayağa kaldırınca Ajda Pekkan yeniden sahneye çıkarak "Eğlen Güzelim", "Haykıracak Nefesim" ve "Harika” şarkıları ile bis yaparak Açıkhava’da unutulmaz bir konser gecesine imzasını attı.



Türk müziğinin efsane sanatçısı Gülden Karaböcek, Ajda Pekkan'ın Harbiye konserini izledikten sonra kuliste Süperstar ile hasret giderdi. Karaböcek konser bitiminde Pekkan'ı tebrik ederken birlikte fotoğraf çektirdiler.

EFSANELER BULUŞTU

Efsane sanatçı Gülden Karaböcek ve Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert de konseri protokolde izleyerek Süperstar'ı yalnız bırakmadı.

Konser bitiminde FİLM-SAN Vakfı'ndan Kıvanç Terzioğlu Süperstar'ı yanağından öperek tebrik etti.