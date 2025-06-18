Ajda Pekkan’dan duygu dolu ziyaret!

Süperstar Ajda Pekkan, hayvan haklarına verdiği önemle bir kez daha gönülleri fethetti.



Harbiye konserinde sokak hayvanlarını unutmayan ve onların görselleri eşliğinde Kıraç’ın “Yıkık” şarkısını seslendirerek büyük yankı uyandıran Pekkan, Bursa’da verdiği konserin ardından barınak hayvanlarını ziyaret etti.



Terkedilmiş, yardıma muhtaç ve engelli hayvanları himayesine alarak bakımını sağlayan Her Eve Bir Pati Derneği’ndeki onlarca hayvanı ziyaret eden süperstar, terrier cinsi ön ayakları engelli olan bir köpeğe Lola ismini koyarak isim annesi oldu.



Zamanında yangın, sel, deprem gibi büyük afetlerde zarar görmüş çiftlik hayvanlarının HAYTAP tarafından koruma altına alındığı emekli hayvanlar çiftliğinde Ajda Pekkan hem duygusal anlar yaşadı hem de hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmaya yönelik önemli mesajlar verdi.



SEVGİ EN İYİ İLAÇTIR

Ziyareti sırasında çiftlikteki hayvanlarla vakit geçiren ve onlara bol bol sevgi göstererek, bakım süreçleriyle ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Ajda Pekkan, yetkililere bu değerli projeye öncülük ettikleri için teşekkür etti.



Ajda Pekkan yaptığı açıklamada, “Dünya tüm canlıların ortak yaşam alanı, yalnızca insanların değil tüm türlerin evi. Hayvanlara sahip çıkmak onların karşılıksız sevgisinden ilham almak çok değerli. Her canlının huzur ve sevgi içinde geçirdiği bir ömrü hak ettiğine inanıyorum.

Sevginin tüm canlılar için en iyi ilaç olduğuna inanıyorum. Haytap ve Hepad’ı muhtaç hayvanlara sahip çıkan bu projesi için kutluyorum, emekleri için teşekkür ediyorum.” dedi ve herkesi hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet etti.