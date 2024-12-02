Aile hekimliği çalışanları iş bırakıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve "eziyet yönetmeliği" olarak adlandırılan düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle başlatılan eyleme, aile sağlığı merkezlerinden hizmet alan hastalar da güçlü bir destek veriyor.

HASTALAR TEPKİLİ: “AİLE HEKİMLERİMİZİN ÜZERİNDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN!”

Hastalar, aile hekimliklerinin sağlık hizmetlerinde hayati bir yer tuttuğunu belirterek, yapılan düzenlemelere tepkilerini dile getirdi.

80 yaşındaki Ayşe Kolan, " Ben seksen yaşındayım. Birçok rahatsızlığım var. Her seferinde hastaneye gitme imkânımız yok. Kolay randevu alamıyoruz. Tek güvencemiz Aile hekimliğimiz, aile sağlığı merkezimiz. Lütfen Aile hekimlerimizin haklarını ellerinden almayın. Bizleri çok zor durumda bırakırsınız. Rica ediyorum. Aile Hekimlerinin üzerinden ellerinizi çekin. Bilhassa bizim gibi yaşlı ve özürlü insanlar var. Vesaite binip inemiyoruz, hastanelere gidip ilaç yazdıramıyoruz. Her branşa hastaneye gitmemiz mümkün değil ama bu ihtiyaçlarımızı biz aile hekimlerimizle görüyoruz. Lütfen Aile hekimlerinin üzerinden ellerinizi çekin” dedi.

Osman Olgun ise " Vallahi ben Aile Hekimimden çok memnunum. Lütfen Aile hekimlerimize dokunmayın, onların işlerine karışmayın. Çünkü bize en yakın olan Aile Hekimimiz, maalesef yaşımız geçtiği için daha uzaklara gidemiyoruz. Lütfen aile hekimlerimizin salahiyetlerini daha da genişletin lütfen rica ediyorum sizden.” diyerek çağrıda bulundu.

AHESEN GENEL BAŞKANI DR. AHMET KANDEMİR: “İSTİFALAR CEBE GİRDİ”

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, mevcut yönetmeliğin hem aile hekimliğinin ruhuna aykırı olduğunu hem de sağlık sisteminde ciddi bir krizi derinleştireceğini söyledi. “Binlerce aile hekimi, ebe, hemşire ve sağlık çalışanı istifa etmek üzere. Yeni yönetmelik, sağlıkta şiddeti artıracak ve nitelikli hizmetin önüne geçecek.” diyen Kandemir, yönetmelikteki düzenlemelere tepki gösterdi: “Sağlık raporlarının aile sağlığı merkezlerinde ücretli verilmesi, hacamat gibi geleneksel tıp uygulamalarının bu merkezlerde yapılması” düzenlemelerin aile hekimliği sisteminin temel işlevi olan koruyucu sağlık hizmetlerini zayıflattığını ifade etti.

“BİRİNCİ BASAMAK GÜÇLENMEDEN SAĞLIK SİSTEMİ İYİLEŞEMEZ”

Kandemir, aile hekimliği sisteminin düzgün bir şekilde işletildiğinde sağlık sorunlarının%80-85'inin çözülebileceğini belirtti: “Pandemiden depreme, her kriz anında aile sağlığı merkezlerinin başarısını gördük. Ancak gereksiz iş yükü ve yetersiz düzenlemeler, vatandaşın temel sağlık hizmetine ulaşmasını engelliyor.”

AHESEN, Sağlık Bakanlığı’ndan geri adım atılmasını ve sürdürülebilir, vatandaşa yönelik sağlık hizmetlerinin önceliklendirildiği, hekim, ebe ve hemşirelerin meslek onuruna yaraşır çalışma ortamı sağlandığı yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.

“VATANDAŞLARIMIZ BİZLERİ DESTEKLİYOR, BAKANLIK KAYITSIZ KALMAMALI”

Kandemir, 5gün sürecek iş bırakma eyleminin hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının hakları için yapıldığını vurguladı. “Hastalarımızın sağlığı için bu düzenlemelerin durdurulması şart. Sağlık sistemini düzeltmek istiyorsak, sahadaki hekimlerle, ebelerle, hemşirelerle barışık yönetmelikler çıkarılmalı.”

Aile hekimlerinin başlattığı bu eylemde, vatandaşlardan gelen güçlü destek, düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi için önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.