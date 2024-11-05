Aile hekimleri, ebe ve hemşireleri yönetmeliğin geri çekilmesi için iş bıraktı

Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerinin üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, bu yönetmeliğin Sağlık Bakanlığının iddia ettiği gibi Aile Hekimliğinin güçlendirilmesi ile ilgisi olmadığını, tersine Aile Hekimliğini sürdürmeyi güçleştirdiğini açıkladı. Açıklamayı yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “Sayılara, formüllere, katsayılara, performansa bağlanmış bir sağlık hizmetinin nitelikli ve kaliteli olması mümkün değil. Nitelikli ve kaliteli olması ancak bilim temelli, eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz bir sağlık hizmeti olması ile mümkündür. Nitelikli olması, hasta ile hekime gereken muayene süresini sağlamakla olur. Aşırı iş yükü ve performans dayatması yaparken 3-5 dk muayene süresi ile kaliteden bahsedilemez” dedi.

Hizmet verenlerin özlük ve mali hakları korunduğunda, can güvenliği önemsendiğinde, emeklerin tam karşılığı verildiğinde ancak nitelikli sağlık hizmeti sağlanabileceğinin altını çizen Dr. Derya Mengücük “Aile Hekimliği çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran, formül, puan, kriter getiren bu yönetmelik çalışana eziyet, meslek onuru ve ilkelerine hakarettir. İlaç kısıtlamaları, sevk sınırlamaları ile hekimin tıbbi kanaatine, tedavi özgürlüğüne, hekim bağımsızlığına açıkça müdahaledir. Asla kabul edilmeyecektir” diye konuştu.

“Haksız ve hukuksuz uygulamalar”

Eylemin yanı sıra yönetmelikle ilgili hukuki mücadeleyi de sürdüreceklerini anlatan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çözüm bekleyen bunca sorun varken, Aile Sağlığı Merkezlerinin tıbbi ve fiziki donanımı sağlanmadan, çağdaş sağlık hizmetine uygun standartları oluşturmadan belirli hatta çoğunlukla belirsiz hedef ve koşulları istemek ve bunların sonucu olarak ücretlerde kesinti yapmak haksız ve hukuksuzdur. Aile hekimini, ebe ve hemşirelerini kendi iradesi ve kontrolünde olmayan konulardan sorumlu tutmak art niyettir. Bu yönetmeliğe karşı yapılan uyarı ve itirazlar dikkate alınmadı. Bu nedenle geri çekilmesi talebini 3 gün boyunca tekrarlıyoruz. İş bırakarak Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. İdareye, görevlerinin, Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle korunan bu hakkımızı engellemek değil, kolaylaştırmak ve desteklemek olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Cezalandırmak hukuka aykırıdır.”

“Siz önce ölen çocukların, doktor ve hemşirelerin hesabını verin”

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında da Sağlık Bakanlığına seslenildi ve “Halkın sağlık hakkını size yedirmeyeceğiz. Hesabını da bu halka vereceksiniz” denildi.

Açıklamayı yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Ahmet Tabduk Mehlepçi, “Aile sağlığı Merkezi’nde çalışan hekim hemşirenin maaşını sigma formülüyle hesaplamayı yapmadan önce, yoğun bakımda ölen bebeklerin hesabını verin. Siz önce vatandaşa HPV aşısı yapacağız diye çıkıp basına beyanat verip kandırdığınız hastalarımıza hesap verin. Aşı karşıtlarına ses çıkarmayıp, göz yumup aşı yaptırmadığı için ölen çocukların hesabını verin. Yoksulluk sınırının yarısı kadar maaş verdiğiniz ebe hemşire arkadaşlarımız sizin yüzünüzden çocuklarının yüzlerine bakamıyorlar. Onların yutkunamamasının hesabını verin. Diyarbakır da boğmaca dan ölen çocukların hesabını verin. Sağlıkta şiddet yasasını çıkarmadığınız için, hastanelerde görevi başında öldürülen hekim arkadaşlarımız Ersin Arslan, Ekrem Karakaya, Fikret Hacıosman’ın hesabını verin. ASM içinde kafasına silah dayanarak hunharca öldürülen Ömür hemşirenin hesabını verin. Ağır mobbinglerden tükenmişliğe girip canına kıyan Melike Erdem’in hesabını verin. 36 saat çalıştırıp nöbet sonrası trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rumeysa Şen’in hesabını verin” diye konuştu.

“Aile Sağlığı Merkezleri kapanacak, asıl kurban yoksul halk”

Aile hekimleri, ebe ve hemşireleri olarak meslek onuruna sahip çıkmak üzere eylem yapıyor olsalar da asıl meselenin birinci basamağa verilen bu zararın gerçek kurbanının, gariban yoksul halk olduğunu dile getiren Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Ahmet Tabduk Mehlepçi, “Çünkü onlar sadece aile sağlığı merkezlerinden hizmet alabilmektedir. Aile sağlığı ebe hemşirelerinin ve aile hekimlerinin istifa etmesiyle aile sağlığı merkezleri kapanacaktır. Halkın sağlık hakkını size yedirmeyeceğiz. Hesabını da bu halka vereceksiniz. Sağlık Bakanlığı Halkın sağlığına zararlıdır. Aile sağlığı merkezlerinde aşı tedarik sorunun sebebi Sağlık Bakanlığıdır. Aile planlaması malzemelerinin eksikliğinin sebebi Sağlık Bakanlığıdır. İkinci üçüncü basamakta hastanelerde randevu bulamama sebebi Sağlık Bakanlığıdır. Bir ultrason için altı ay, MR için bir yıl randevu bekleme sebebi Sağlık Bakanlığıdır” diye konuştu.

Dr. Ahmet Tabduk Mehlepçi popülist politikaların çöktüğüne işaret ederek, sağlıkta dönüşüm diye övünülen sağlıkta oluşumun, halkın sağlığına zarar verdiğini dile getirdi. Dr. Ahmet Tabduk Mehlepçi, “Ebesi ile hekimi ile hemşiresi ile sağlık çalışanları sizin BAKANLIĞIN ŞAMAR OĞLANI değildir. Biz tercihimizi yaptık. Emeğimizle koruduğumuz sağlık hakkımızı size yedirmeyeceğiz. Halkın sağlık hakkını size yedirmeyeceğiz. Siz de tercihinizi yapın. Ya bu yönetmeliği geri çekin. Ya görevden affınızı dileyin, ya da istifa edin” çağrısı yaptı.

Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerinin bugün başlayan iş bırakma eylemi 5-6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.