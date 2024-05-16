Ahu Tuğba'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

3 hafta önce Amerika'nın Los Angeles şehrinde trafik kazası geçiren sinema sanatçısı Ahu Tuğba Katolik Hastanesi'nden taburcu oldu. Filmleriyle 80'li yıllara damgasını vuran sanatçı zor günler yaşıyor. Yeşilçam'ın efsanevi sanatçısı Ahu Tuğba 15 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra geçen hafta normal odaya alınarak tedavisine devam edilmişti.

Magazinsortie.com 'dan Olcay Ünal Sert 'in özel haberine göre Ahu Tuğba taburcu oldu. Bir süre evinde tedavi görecek olan ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, 15 gün sonra fizik tedavi görmeye başlayacak. Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini belirterek "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramayorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır." dedi.