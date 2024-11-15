Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu

1 Eylül 2024 de Miami de ki evinde ölü bulunan sinema sanatçısı Ahu Tuğba'ya otopsi yapılmasını kendisinin istediğini belirten kızı Anjelik Calvin, gazeteci Olcay Ünal Sert'e özel açıklamalar yaptı: "Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal (natural) ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni Hipertansif Kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş." Annesinin sürekli Türkiye'ye gelmek istediğini belirten Anjelik Calvin, "Sağlık sorunları bir türlü gelmesine izin vermedi." dedi.

RABBİMİN TAKDİRİ BÖYLEYMİŞ

Annesinin bir hafta inlediğini belirten Anjelik, "Anne hastaneye gidelim dedim dinlemedi. Basiretim bağlandı... Daha önce götürdüğümde kolu mosmor olmuştu, damarları kolay bulunmuyordu, o yüzden kıyamadım, götürmek için zorlamadım. Bazen ayaklarından serum verdikleri bile oluyordu... Şu an bile anlatırken kalbim çarpıyor, boğulacak gibi oluyorum. Rabbimin takdiri böyleymiş diyorum. Onu dinlediğim için çok pişmanım. Eve doktorlar geldiğinde 'yaşıyor mu diye sordum', 'sakin ol öldü' dediler. Polis amiri de 'Allah onu yanına aldı' diyerek teselli etti" dedi.



Annesi Ahu Tuğba'nın kendisine, "Allah'ın önüne kimse geçemez, Allah'ın dediği olur!" diyerek öğütler verdiğini belirten Anjelik, "Kadere inanıyorum, annemin öğrettiği dualarla ayaktayım, Kuran'la, Allah'a sığınarak ayaktayım. Annemi de morgda alnından öperek son yolculuğuna uğurladım." dedi. Amerika'ya dönerek polisliğe devam edeceğini belirten Anjelik, "O eve nasıl döneceğim bilemiyorum. Yaşadıklarım orada son bir ay kabus gibiydi..." dedi.

ANNE ACISI HİÇ KOLAY DEĞİL

"Anne acısı hiç kolay değil. Zaman geçtikçe daha çok vuruyor. Seni çok iyi anlıyorum, çok acılar geçirmişsin. Annem senden 'Hayırlı evlat', 'iyi dost' diye bahsederdi" diyen Anjelik; dua ile teselli bulduğunu belirterek, annesine Yasin ve Tebareke surelerini okuduğunu söyledi. Annesinin ölümünü kabullendiğini ifade etse de Anjelik zaman zaman çok derin acılar hissettiğini söylüyor, annesinin giysilerini öperek kokladığını belirtiyor... Anjelik, "Ne desem boş, büyük bir hüzün yaşıyorum. Daha geçenlerde annemin pembe bornozunu öptüm" dedi.



Kardiyovasküler Hastalık nedir?

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, kanın damar duvarlarına yüksek basınç yapması sebebiyle kardiyovasküler rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Diyabet, kandaki şeker oranının yükselmesi sonucunda kalp ve kan damarlarına zarar vererek kardiyovasküler hastalıkların gelişmesine sebep olabilir. Hipertansif hastaların yaklaşık %1-2’sinde hipertansif kriz görülür. Hipertansif krizin temel belirleyicisi kan basıncının mutlak değerinden ziyade kan basıncının yükselme hızıdır.