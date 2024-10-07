Ahmet Selçuk İlkan'a sitem

Rahmetli Müslüm Gürses’in yıllar önce seslendirdiği ünlü şarkı ve şiir yazarı (Ayrılıkların şairi ) Ahmet Selçuk İlkan’a ait olan ve gönüllerde taht kurmuş , dillere destan olan şarkısı "Ağır Yaralı" şarkısını yıllar sonra çiçeği burnunda sanatçı Mustafa Karaçar yeniden yorumladı.

 

Başarılı  yorumcu Mustafa Karaçar "Ağır Yaralı " şarkısını İzmir'de Berduşşş adlı mekanda kalabalık bir hayran kitlesine tanıttı. Sahne öncesi genç şarkıcı Mustafa Karaçar basının  sorularını yanıtladı. Ünlü Söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın şarkısını okuduğu için kendisiyle gurur duyduğunu dile getirken ,bu gece Ahmet Selçuk İlkan hocamla şarkıyı birlikte okumak isterdim dedi. 

Genç şarkıcı Mustafa Karaçar bu gecede beni yanlız bırakan Ahmet Selçuk İlkan'a kırgın olduğunu söylerken Ahmet Selçuk İlkan'ın şarkıyı kendine verirken her türlü desteğini vereceğini fakat sözünde durmadığını hiç bir destekte bulunmadığını  dile getirdi. 

Mustafa Karaçar'ın kendine has sesiyle yorumladığı "Ağır Yaralı" şarkısı YouTube ve digital platformlarda yayında... 

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