Ahmet San: Türkiye'de sanatçılar profesyonel değil!

Banu Noyan, 360 tv ekranlarında yayınlanan Banu Noyan'la En Moda programında 1973 yılından beri organizatörlük ve menajerlik yapan, show dünyasının tanınan menajerlerinden Ahmet San'ı konuk etti. Ahmet San, Yılmaz Güney filminin son detaylarını, Justin Timberlake konseri eleştirilerini Banu Noyan'la paylaştı ve en önemlisi Türkiye'deki sanatçılar için "profesyonel değiller" dedi! Öne çıkan bölümleri paylaşıyoruz:

JUSTİN TİMBERLAKE KONSERİ OLMASI GEREKTİĞİ YERDE OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ YAPILMADI!

Ahmet San, Temmuz ayında ülkemizde konser veren Justin Timberlake konseri için "Jennifer Lopez konserinden daha sorunluydu. Bu yaz dünyanın starlarının Türkiye'ye gelebilmesinden mutluyum ve ekonominin zor koşullarında biletlerin satılması başarı. Konserleri yapanları tebrik ediyorum. Justin'in yaşadığı olayı Elton John yaşıyor olsaydı o konser olmazdı! Düzensizlik! Etkinlik yapıyorsan nerede yapacağın, kapasitesi önemli. Yer olarak doğru bir yer değil! Ağırlama detayları önemli, olmasa gerektiği yerde olması gerektiği gibi yapılmamış bir konser!" yorumunu yaptı. Timberlake konseri İtü Stadyumu'nda gerçekleşmiş, girişte uzun kuyruklar oluşmuş, konser alanına giremeyen yüzlerce biletli izleyici olmuştu, tepkiler ilk anda sosyal medyada duyulmuştu!

SANATÇILAR PROFESYONEL DEĞİL

MFÖ, Emrah, Mahsun Kırmızıgül, Tarkan, Sertap Erener, Kenan Doğulu, Burak Kut ve Sezen Aksu'nun bir dönem menajerliklerini yapan Ahmet San, "Profesyonelliğin sanatçılarda olmaması, kariyerlerini en iyi kendilerinin yönetebileceklerine inanıyorlar. İş paraya gelince, ve de anne - teyze - baba bilmem nelerde 'o ne yapıyor ki ses senin, beste senin o bu paraları niye kazanıyor' mekanizması zihinlere yer ettiği an 'abi en iyi sen bilirsinlerden, bana ne yaptınlara' giden süreç oluyor!" diyerek ses getirecek açıklamalar yaptı



AHMET SAN'DAN DİKKAT ÇEKEN EDİS YORUMU: UZUN VE İRİ YARI OLMASINA RAĞMEN SAHNEDE ÇOK İYİ

Ahmet San, Banu Noyan'a Edis'i işaret ederek "Edis muhteşem. Edis'in çalışkanlığı, uzun ve iri yarı olmasına rağmen, zordur uzun ve iri yarı olmanın estetiğe dönüşmesi, işinin üzerinde çalıştığı belli... " yorumunu yaptı!

ÖNEMLİ SESLERİNDE 3 KADIN SANATÇI VAR

Ünlü menajer Ahmet San: "Benim için 3 önemli ses vardır Zerrin Özer, Nükhet Duru ve Sezen Aksu. Onlarla kimseyi karşılaştırmam!" dedi.

YILMAZ GÜNEY FİLMİ 2026'TA

Ahmet San, 2024 yılında ayak sesleri duyulan YILMAZ filmi içinde sona gelindiğini çekimlerin 2026 yılında gerçekleşeceğini söyledi. Yılmaz Güney'i İsmail Hacıoğlu'nun canlandıracağı YILMAZ filmi, 2026 yılında çekilip aynı yıl vizyona girecek.