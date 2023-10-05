Oyunculuğunun yanı sıra YouTube üzerinden yaptığı programla da büyük beğeni toplayan İpek Tuzcuoğlu’nun bu haftaki konuğu Ahmet Özhan oldu.



73 yaşındaki usta oyuncu ve şarkıcı Ahmet Özhan, İpek Tuzcuoğlu’nun sorularına içtenlikle cevap verdi.



Tuzcuoğlu’nun ‘Stres yönetimi için gençlere ne önerirsiniz?’ sorusuna cevap veren Ahmet Özhan, “Eskiden mürşid kavramı vardı şimdi hayat koçu kavramına indirgendi. Onlarda sadece nefisleri konsantre ediyor. Yada metafizik yöntemiyle bir şeyler yapılmaya çalışılınıyor ama bunlarla olmaz. İlla o alınla burun yere gelecek ve secde edeceksin. Namazsız, oruçsuz olmaz. Çünkü bunlar itelenmiş, ötekilenmiş, bunlardan vazgeçilmiş. Gençlere tavsiyem bu konulara dikkat etmeleri” dedi.