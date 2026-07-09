Ahmet Mümtaz Taylan: Uzun yıllardır psikiyatri desteği alıyorum  

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Ceren Benderlioğlu'nun YouTube programı Dile Kolay'a konuk oldu. Zorlu yaşam dönemlerini ve depresyonla mücadelesini anlatan Taylan, yaşadıklarının örnek alınacak bir yöntem olmadığını vurguladı.

Çok küçük yaşta ailesinden ayrıldığını söyleyen Taylan, uzun yıllar çalışarak, okuyarak ve farklı insanlara sığınarak yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Kriz dönemlerinde yalnız kaldığını ifade eden oyuncu, "Yalnız kalmayı ben seçtim ama bu önerilecek bir şey değil. İnsanların dertlerini paylaşabilecekleri kişiler olmalı" dedi.

Depresyonla ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Taylan, herkesin hayatının bir döneminde depresyon yaşayabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bu dünyada depresyona girilir. Bu dünyada depresyona girmeyenin vicdanından, ahlakından ya da insanlığından bir şey eksik olabilir. Ama depresyon çalışamaz, düşünemez, başkalarıyla iletişim kuramaz ve sorumluluk taşıyamaz hale getirecek boyuta geldiyse profesyonel yardım almak gerekir. Yıllardır düzenli olarak psikiyatri desteği alıyorum ve çok faydalı olmuştur. Yardım almaktan korkmamak lazım. 'Deli miyim ben?' demeyelim. Zaten hepimiz biraz deliyiz. Bir kısmımız hiç deli değil, onlardan da çok çekiyoruz.

Programın sunucusu Ceren Benderlioğlu ise depresif hissettiği dönemlerde yazıp çizerek ve düşünerek yaşadığı süreci değerlendirdiğini belirterek, "Kendime 'Nerede hata yaptım?', 'Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?', 'Beni şu an mutsuz eden ne?' diye soruyorum. Bu bana topraklanmak gibi geliyor. Bence insanların bunu sık sık yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.