Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in düğününde ortaya çıkan gerçek 19.07.2023 15:11 Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in düğünde ortaya çıkan gerçek. İşte detaylar... Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyecen ve bütün projelerde birlikte yer alan Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in arası açıldı. Kural, dün akşam dört yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin'le Bodrum'da dünyaevine girdi. Cemcir ise yakın arkadaşınının düğününe katılamadı. Cemcir'in düğüne katılmaması sosyal medyanın da dikkatini çekti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Ahmet KuralÇağla Gizem ÇelikMurat Cemcir