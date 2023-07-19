Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in düğününde ortaya çıkan gerçek

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyecen ve bütün projelerde birlikte yer alan Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in arası açıldı.



Kural, dün akşam dört yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin'le Bodrum'da dünyaevine girdi.

Cemcir ise yakın arkadaşınının düğününe katılamadı.



Cemcir'in düğüne katılmaması sosyal medyanın da dikkatini çekti.