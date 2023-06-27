Afra Saraçoğlu'ndan Seyran ile Ferit açıklaması...

Afra Saraçoğlu, Elle dergisine konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile Bodrum'da öpüşürken görüntülenen oyuncu, dizi hakkında konuştu.

Dizide Seyran karakterini canlandıran Saraçoğlu, sevgilisi Demir'in oynadığı Ferit karakteriyle ilgili konuştu.



Oyuncu, Ferit'in ilişkilerinde yaptıkları en önemli hatayı, "İlişki ile ilgili problemlerden kaçmaları ve birbirleri ile konuşmamaları. İletişimsizlik en büyük problemleri, bu sebeple sevgiyi, nefreti, kavgayı her şeyi en uçlarda yaşıyorlar. Ve maalesef çok yıpranıyorlar" diyerek, açıkladı.