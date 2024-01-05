Afra Saraçoğlu'ndan dikkat çeken Barselona fotoğrafları 05.01.2024 22:20 Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan dikkat çeken Barselona fotoğrafları... İşte detaylar... 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, yeni yılı İspanya'nın Barselona şehrinde karşılaşmıştı. Oyuncu derin yırtmaçlı çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Saraçoğlu'nun fotoğraflarına kısa sürede binlerce mesaj geldi. Oyuncu, arkadaşlarıyla gittiği şehirde tarihi yerleri de gezdi. Saraçoğlu, önceki gün İstanbul'a dönmüştü. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN