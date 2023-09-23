Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilişkisinde flaş gelişme!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisideki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 'Arkadaşlar mı, aşıklar mı?' diye tartışılırken dudak dudağa fotoğrafları çekilince iddialar kesilir gibi olmuştu ama sonra "Mert'in ailesi Afra'yı istemiyor" dedikodusu çıktı.



Tam bu iddia tartışılırken geçen ay da ünlü oyuncuların ayrıldıkları iddia edildi. Hatta ayrılık gerekçesi olarak da, Mert'in Afra'yı aldattığı gösterilmişti. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı devam ediyor. Ne ailelerin bu aşka müdahalesi olmuş ne de bir ayrılık yaşanmış. Doludizgin aşklarını yaşamaya devam ediyorlarmış. Ancak dizinin yapımcısı, ilişkileriyle ilgili konuşmalarını ve birlikte görünmelerini yasakladığı için aşklarını gözlerden uzak yaşıyorlarmış.