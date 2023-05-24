Afra Saraçoğlu hangi yeni markanın yüzü oldu?

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, bakın hangi markanın yüzü oldu. İşte haberin detayları...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu'nun kariyerindeki yükselişi bu sezon Yalı Çapkını dizisiyle devam etmişti. Reklamcıları peşinde koşturan oyuncu önce Garnier markasının yüzü olmuştu. Reklam ücretini 10 milyon TL’ye çıkardığı gündeme gelen güzel oyuncu şimdi yeni bir markanın daha yüzü oldu.

Saraçoğlu ünlü giyim markası Defacto ile el sıkıştı. Markanın yeni kadın koleksiyonunun yüzü olan başarılı oyuncu TV ve dijital reklamların yanı sıra tanıtım ve etkinlikleri de içeren 360 derece geniş kapsamlı bir kampanyaya imza attı. Defacto’nun erkek koleksiyonunun reklam yüzü ise Alp Navruz…

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