adL Night Zoom x Mert Aslan 10. yıl özel defilesi bol yıldızlı muhteşem bir gece ile kutlandı 

İstanbul'un tarih kokan mekânlarından biri olan Çırağan Palace Kempinski’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşen defile, moda ve sanatın benzersiz buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin önde gelen moda markası adL için Kreatif Direktör Zehra Işık ve ekibi ile Moda Direktörü ve Artistik Direktör Mert Aslan’ın, aylar süren bir hazırlıkla 10.yıl koleksiyonu özelinde; özenle tasarladığı parçalarda; poplinlerin ferahlığı, canlı renkler ve çiçek desenler öne çıktı. Dantellerdeki ışıltılar ve göz alıcı jakarlar ise defilede yer alan eşsiz parçalara ihtişam kattı. Koleksiyon moda severler tarafından tam not aldı.

AdL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve kreatif direktörü Zehra Işık ve moda direktörü ve artistik direktör Mert Aslan'ın ev sahipliğinde; Çırağan Palace Kempinski’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu özel davet, önce kokteylle başlayıp ardından defile ile devam ederken; bir yandan da davetliler adL Night Zoom x Mert Aslan'ın "Dolce Vita" temasının işlendiği koleksiyonunu yakından inceleme fırsatını elde etti. Ece Dağıstan ve Jamal Aliyev sergiledikleri resital ile podyumda modellere eşlik ettiler.

Gecenin bir diğer sürprizi ise ünlü piyanist Ece Dağıstan ve ünlü çellist Jamal Aliyev’in sahnede sundukları resital oldu. Modeller podyumda yürürken , konuklar da bu muhteşem sahne showunun etkisiyle İstanbul Boğazı’nın ortasında büyülü bir geceye tanıklık etmiş oldu.

adL ve Mert Aslan’ın on yıllık serüvenlerini kutladıkları bu özel defileye Derin Mermerci, Ahmet Gencehan Güneş, Arzu Kunt, Arzum Onan, Asena Sarıbatur, Aslı Bayraktaroğlu, Ayşe Burcu Kaya, Ayşe Tolga, Ayşegül Toplusoy, Banu Bora Mumcu, Begüm Özer, Berrin Ak, Biran Damla Yılmaz, Birce Akalay, Cem Başar, Ebru Başar, Ceyda Düvenci, Ceyda Sezer, Didem Bağrıaçık, Dilara Koçak, Ebru Uygun, Ece Nayman, Edwina Sponza, Elif Balkuv, Emre Işık, Esra Erol, Ezgi Apa, Feryal Gülman, Gamze Saraçoğlu, Gökay Gündoğdu, Gül Hergül, Gülbin Simitçioğlu, Gülden Büyükuçak, Güneş Mutlu, Hande Can Anı, Hatice Arslan, Hayrettin Taşdelen, Buket Taşdelen, Hülya Eltemur, Jale Balcı, Mehtap Elaidi, Melis Özer, Meriç Küçük, Melis Özer, Merih Turhan, Müge Tezman Sırmabıyık, Narod Çetinkaya, Natali Yarcan, İbrahim Büyükak, Nazlı Çelik, Nihan Peker, Nükhet Duru, Nur Bilen Yavuzer, Özge Ulusoy, Pelin Kaya, Pınar Tezcan, Rachel Araz Kiresepi, Raissa Sason, Vanesso Sason, Rüya Büyüktetik, Selin Yağcıoğlu, Sema Basa, Şifanur Gül, Sinan Kuran, Füsun Kuran, Pınar Altuğ Atacan, Talia Kalpakçıoğlu, Nora Kalpakçıoğlu, Tuğçe Postoğlu, Yasemin Öğün, Yelda Tiftik, Defne Tiftik, Yöntem Sunar, Zeynep Arçay, Zeynep Üstünel gibi moda,iş,cemiyet ve sanat dünyasından önemli isimlerde şahitlik etti.

DOLCE VİTA’NIN HİKAYESİ: IŞILTILI VE NEŞELİ

"Dolce Vita" hikayesinin ilham verdiği koleksiyonda, çiçek desenli denimler ve beyaz poplinlere özenle yerleştirilen gerçek güller, romantik bir atmosfer sunuyor. Altın rengi güller, atlas mavilerin üzerinde parıldarken; puantiyeler ve gül desenleri, müziğin ritmine eşlik ediyor. Özenle düşünülmüş bu romantik detaylar koleksiyona zarafet katıyor.

SANAT ESERLERİNİ ARATMAYAN PARÇALAR

adL Night Zoom x Mert Aslan'ın "Dolce Vita" defilesi, tarz sahibi kadınların kalplerinde özel bir yer edinecek. Modern siluetlerde kullanılan şeker pembeleri, canlı fuşyalar ve gelincik kırmızıları, koleksiyona çağdaş bir hava katıyor. Altın payetler ve kristal işlemeler ise yaz gecelerinin yıldızlarını koleksiyona taşıyor, her parça adeta bir sanat eseri niteliği taşıyor.

MODA DÜNYASINDA UNUTULMAZ BİR GECE

Bu muhteşem defile, 42 farklı görünümle moda dünyasına yepyeni bir soluk getirdi. adL Night Zoom x Mert Aslan'ın 10. Yıl Özel Defilesi, moda dünyasına ilham veren bir olay olacak ve her parça, özgünlüğüyle adeta birer sanat eseri niteliği taşıyacak. Bu defile, tarz sahibi kadınların kalplerinde özel bir yer edinecek.