Adl Night Zoom Mert Aslan defilesi moda dünyasında güçlü bir iz bıraktı

Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık ve Kreatif Direktör Mert Aslan'ın öncülüğünde hazırlanan bu özel koleksiyon, 6 Kasım tarihinde The Peninsula İstanbul’un büyüleyici atmosferinde sergilendi.

Göz alıcı detayların güçlü bir stil ve zaman ötesi bir perspektifle yeniden yorumlandığı koleksiyon, moda severlerden tam not aldı.

Klasik Silüetlerin Zamansız Şıklığı

Zehra Işık ve Mert Aslan'ın yaratıcı dokunuşlarıyla şekillenen adL Night Zoom Mert Aslan defilesinde, modanın zamansızlığını ve kadınsı gücü ön plana çıkaran adL’nin 27 çarpıcı tasarımı sergilendi. Siyahın asaleti ve güçlü kesimlerin dikkat çektiği koleksiyon, modern detaylarla buluşturularak modaya yenilikçi bir yorum getirdi.

Zamansız, klasik ve feminen detayların dengeli bir şekilde yer aldığı bu koleksiyon, kadının gücünde saklı zarafet ve cazibenin ihtişamını hissettiriyor. Bu sezonda her bir parça, adL kadınının zarif ve ihtişamlı stilini en güçlü şekilde yansıtacak.

Feminenliğin Karanlıkla Dansı

Bu unutulmaz gece, tasarımın ve yaratıcılığın harmanlandığı bir atmosferde davetlilere eşsiz anlar sundu. The Peninsula İstanbul’un zarif atmosferinde gerçekleşen adL NightZoom Mert Aslan defilesi, sadece koleksiyonun gücüyle değil, aynı zamanda davetlilere sunduğu görsel şölenle de dikkat çekti

adL ve Mert Aslan’ın 21. Sezonlarını sergiledikleri bu özel defileye Çağla Şıkel, Esra Erol, Özge Ulusoy, Yasemin Öğün, Pelin Kaya, Pınar Tezcan Özçapkın, Rüya Büyüktetik, Rachel Araz Kiresepi, Nazlı Çelik, Narod Çetinkaya, Berrin Ak, Ahmet Gencehan Güneş, Mina Soyak, Zeynep Üstünel, Merve Üstünel, Sevim Uyar, Jale Balcı, Begüm Özer, Tuğçe Postoğlu, Füsun Kuran, Cansu Işık, Alican Işık, Gül Erçetingöz, Sitare Kalyoncuoğlu, Nuran Erçil, Banu Savcı, Nazlı Kayran, Asena Sarıbatur, Didem Bağrıaçık, Hatice Aslan, Ceylan Atınç Tanrıverdi, Debora Zakuto, Tülay Dölen, Elif Balkuv, Neşe Gönül, Feryal Gülman, Ebru Uygun, Beste Yurttaş, Sinem Sak, Mina Saygı, Hande Sezer, Merve Oflaz, Zeynep Soylu gibi moda, iş, cemiyet ve sanat dünyasından önemli isimlerde şahitlik etti.