Adı birçok kişiyle Hande Doğandemir'den aşk açıklaması...

Adı birçok kişiyle Hande Doğandemir'den aşk açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Hande Doğandemir, geçtiğimiz akşam Etiler Beca çıkışı görüntülendi.


Doğandemir, "Tatildeydik ekipçe. Şimdi buralardayım. Bayramı da burda ailem ile geçirdim. Her şey yolunda şu an. Hepimiz şu an yaz molası verdik. Tiyatromuz devam edecek" dedi.


Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Doğandemir, "Gerçekten kimse yok. Olsa biliyorsunuz ki ben saklayan birisi değilim. Olursa olur, olmazsa olmaz yani. Şu an ben çok mutluyum. Keyfim de yerinde açıkçası" diye konuştu.

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Hande Doğandemir

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