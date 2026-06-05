Adem Terzi'den Kerem Bürsin'e yeni imaj

Saç tıraşı için yakın dostu ve imaj danışmanı Adem Terzi'ye giden oyuncu Kerem Bürsin'e son dönemde oldukça konuşulan bir imaj değişikliğine gitti. Özellikle kısa ve daha modern kesilmiş saç stili sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Bazı hayranları “Hollywood yıldızı gibi olmuş” yorumları yaptı. Adem Terzi tarafından popülerleştirilen “Türk tıraşı”, özellikle Kerem Bürsin gibi isimlerde görülen doğal ama keskin geçişli erkek saç modeli olarak biliniyor.



Adem Terzi bu modeli “saçın yoğunluğunu alıp doğal şekil vermek” olarak tanımlıyor.