Adalarda Hayat Var belgeseli yayında

İstanbul Prens Adalarının geçmişten bugüne sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu adalıların tanıklıklarıyla anlatan Adalarda Hayat Var belgesel serisinin ilk iki bölümü Adalar Müzesi YouTube kanalında izleyiciyle buluştu. Adalar Vakfı'nın desteğiyle, gazeteci Dilek Dindar tarafından hazırlanan Adalarda Hayat Var belgeselinin ilk iki bölümü izleyiciyle buluştu. İstanbul Prens Adalarının geçmişten bugüne uzanan sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu adalıların yaşamları ve tanıklıkları üzerinden aktaran belgesel, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedef Adası olmak üzere her bir ada için 12 ayrı bölüm olarak planlandı.

Belgesel serisi, uzun yıllar Harp Okulu ve Sanatoryumu ile merkezi bir konumda yer alan Heybeliada ile başlıyor. Heybeliada'nın dünden bugüne sosyal yaşamı, demografik yapısı, farklı kültürlerin bir arada var oluşu ve adalıların gündelik hayatı, kişisel anlatılar eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.

Serinin ilk bölümünde, Heybeliada sokaklarında bulunan 1039 turunç ağacının hikâyesi Ahmet Sığar'ın anlatımıyla ekrana geliyor. İkinci bölümde ise 80 yaşındaki Ahmet Göç'ün yaşam öyküsü üzerinden, bir dönem nahiye olan ve kültürel hayatı oldukça renkli geçen adanın sosyal yapısı ele alınıyor. Müzeyyen Senar'dan Ajda Pekkan'a, Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Aziz Nesin'e kadar pek çok önemli isme ev sahipliği yapmış Heybeliada'nın kültürel belleği, Karadeniz'den yoğun göç alan yapısı, Çinkolu Köşk'ün hikâyesi, farklı kültürler arasındaki ilişkiler ve İsmet İnönü'nün adalılarla bağları da bu bölümde yer alan anlatılar arasında bulunuyor.

Adalar'ın çok katmanlı geçmişini kayıt altına almayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Adalarda Hayat Var belgeselinin ilk iki bölümü Adalar Müzesi YouTube kanalında izlenebiliyor.