Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla evleniyor mu?

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı geçen gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etti.

Ilıcalı, sevgilisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.”

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü televizyoncunun bu sözleri üzerine sevgilisine Evlilik teklifi ettiği ve Altunkaya’nın teklifi kabul etmesiyle çifte kutlama yaptığı ortaya çıktı. Hatta çiftin bu yaz evleneceği de konuşulanlar arasında.

Dördüncü kez nikâh masasına oturacak olan Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 3 yıldır birlikte.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisinin doğum günü kutlamasından paylaştığı fotoğraflarda Altunkaya’nın parmağındaki yüzük de dikkat çekti.



ÇAĞLA İLE ÇOK MUTLUYUM

Üç yıldır Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu:

“Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı”.