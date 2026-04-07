Acaban ve Metin Aileleri'nin masal gibi düğünü

İş dünyasının tanınmış isimlerinden ACB Group ve İnşaat firmasının sahibi Hecer Acaban, hayatını Nilgün Acaban ile birleştirerek unutulmaz bir düğüne imza attı.



Ataköy Sheraton Hotel’de gerçekleşen görkemli tören, davetlilere adeta masalsı bir gece yaşattı.



Seçkin isimlerin katıldığı gecede nikâh şahitliklerini; Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Yılmaz Özdamar, Bahaş Holding Kurucu Başkanı Saim Bahadır, Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhamit Bahadır, iş insanları Danış Ulaç, Tuncay Avşar ve Himmet Sakur üstlendi. Gecenin en unutulmaz anları ise sahneye çıkan sanatçı Faruk Tuncer ile yaşandı.

Sevilen şarkılarıyla davetlilere müzik ziyafeti sunan Tuncer, coşkuyu zirveye taşıdı.

Zarafet ve şıklığın buluştuğu bu özel gece, Acaban ve Metin ailelerinin mutluluğunu taçlandırırken, davetlilerin hafızalarında da uzun süre yer edecek anlara sahne oldu.