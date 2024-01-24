A101 ve Şef Somer Sivrioğlu ev sahipliğindeki etkinlikte ünlü isimler bir araya geldi

Türkiye’nin en fazla mağazasına sahip market zinciri A101, Şef Somer Sivrioğlu tarafından A101 ürünleriyle özel olarak hazırlanan tadım menüsü ve workshop etkinliğinde, sosyal medyadaki ünlü içerik üreticilerini ağırladı.

12.000’i aşkın mağazasıyla Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren A101, ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile sürdürdüğü iş birliği kapsamında 18 Ocak Perşembe günü ünlü şefin kendi restoranı olan Efendy’de tadım etkinliği gerçekleştirdi.

Sosyal medyanın ünlü simalarının da katıldığı tadım etkinliğinde, Somer Şef’in A101 ürünleri ile hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler davetlilere sunuldu.

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç ve Somer Sivrioğlu’nun konuşmaları ile başlayan, ardından Somer Şef tarafından özenle hazırlanan yemeklerin sunulduğu etkinlikte davetliler, A101 ürünleriyle hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Sercan Yaşar moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, Berat Çokal (Mösyö Şokola), Sefa Okyay Kılıç, Deniz Özpınar, Ecem Çebi, Nilay Keçeci, Rıfat Yüzüak, Zeynep Özbayrak ve Akasya Asıltürkmen gibi sosyal medya influencerlarının katılımıyla workshop etkinliğiyle devam etti.

A101’i temsilen davetlileri ağırlayan A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç; ‘’Sürekli iyileşmeyi ve perakende alanında yeniliklerin öncüsü olmayı gaye edinmiş bir marka olarak ürünlerimizin kalitesini her zaman en üst düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz. A101 için özel olarak üretilen ürünlerin, değerli şeflerimiz tarafından da güvenilerek tercih edilmesi de bunun bir göstergesi.’’ ifadelerini kullandı.

A101 ürünlerinin kalitesi ve çeşitliliği sayesinde şefler tarafından da güvenilerek tercih edildiğinin altını çizen ve kendisinin de severek A101 ürünlerini kullandığını aktaran Şef Somer Sivrioğlu ise yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yılın başında da bu keyifli tadım etkinliğinde bir araya gelmekten çok mutluyuz. Her zaman olduğu gibi A101 tarafından üretilen ürünlerin %101 arkasındayız” dedi.

Etkinlik kapsamında, A101 Instagram hesabında 21 Ocak Pazar günü gerçekleştirilen çekiliş ile 3 şanslı kişiye Şef Somer Sivrioğlu’nun ‘’Anadolu Türk Mutfağında Bir Macera’’ imzalı kitabı hediye edildi.