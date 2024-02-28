96. Oscar Ödülleri'ne Çatak kuzenler damga vuracak

Film, İlker Çatak'ın ustalığını ve sinema dünyasındaki etkisini bir kez daha kanıtlıyor. Kariyerindeki bu dönüm noktasını kuzeni Melis Çatak ile birlikte Oscar sahnesinde kutlamak için heyecanla bekleyen Çatak, Türk sinemasının uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gösterecek.

Oscar gecesinde, kuzenler gururla Türkiye'yi temsil ederek kırmızı halıda boy gösterecekler. İlker Çatak’ın dördüncü uzun metraj filmi olan "Öğretmenler Odası/The Teacher’s Lounge", Almanya’nın Oskar adayı olarak seçildi.

İLKER ÇATAK ‘ÖĞRETMENLER ODASI’ FİLMİ HAKKINDA:

Öğretmen Carla Nowak, öğrencilerinden birinin hırsızlık yaptığından şüphelenilmesi üzerine olaya müdahale etmeye karar verir. İdealleri ve okul sistemi arasında kalan Nowak'ın eylemlerinin sonuçları onu yıkmakla tehdit eder.



MELİS ÇATAK KİMDİR?

Nebula Ajans’ın kurucusu, TÜSİAD proje yöneticisi ve Türkonfed iş insanları topluluğu üyesi olan Melis Çatak 2015 yılından itibaren aktif iş hayatı içerisinde Harvard Üniversitesi dahil olmak üzere birçok konferansta konuşma yapmış ve aktif olarak rol almıştır.

İLKER ÇATAK KİMDİR?

2014’te okul bitirme filmi olan Sadakat ile “Yabancı Kısa Film” dalında En İyi Film Oscar’ını kazanmıştır. 2017 yılında ilk uzun metrajlı filmi olan Es war einmal in Indianerland (Bir Zamanlar Kızılderililerin Ülkesinde) gösterime girmiştir. İkinci uzun metrajlı filmi Es gilt das gesprochene Wort (Sözüm Söz) ile tanınmıştır.