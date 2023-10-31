90’lar sanatçılarıyla Atatürk’ün sevdiği şarkılar Boğazda yankılandı!

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılına özel hazırlanan etkinlik muhteşem bir konserle renklendi. Coşkunun sonuna kadar yaşandığı bu anlamlı günde 90’ların unutulmaz sanatçıları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Rumeli türkülerinden, Türk sanat müziğine uzanan repertuarla müzikseverler duygu dolu anlar yaşadı.

KURUÇEŞME SAHNESİ’NDE 100.YIL HEYECANI

Türk pop müziğinin 90’lı yıllarına damgasını vuran 17 sanatçısını bir araya getiren bu özel geceye müzikseverlerin ilgisi yoğundu. Konserim ilk dakikalarında usta sanatçı Metin Özülkü “Fikrimin İnce Gülü” şarkısıyla, Seçil “Kırmızı Gülün Alı Var” ile Ferda Anıl Yarkın ise “Nihansın Dideden” parçasıyla sahnede oldu. Tayfun, Atatürk’ü her duyduğunda hüzünlendiren “Yemen Türküsü”, Jale dillerden düşmeyen parça “Çile Bülbülüm” ile müzik şöleninde yerini aldı. Bu efsane gece de dinleyiciler kah özlediği şarkılarla buluştu kah Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak geçmişe yolculuk yaptı.

Erdal Çelik ise “Bülbülüm Altın Kafeste”, Sibel Alaş “A Benim Mor Çiçeğim” ile geceye imzalarını attı. Alaş’ın ardından ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konsepti Ali Güven, Ozan Orhan, Hazal, Pınar Aylin ile devam etti. Ünlü sanatçı Eda Özülkü “Bir Fırtına Tuttu Bizi”, Ümit Sayın, “İzmir’in Kavakları” ile duygusal rüzgarlar estirdi. Reyhan Karaca “Gemilerde Talim Var” dedi. “Çanakkale Türküsü” Ah Canım Ahmet’in sesinden yankılandı. “Bilal Oğlan” şarkısıyla alkış yağmuruna tutulan Yonca Evcimik’in ardından “Çökertme” performansı Seyyal Taner’le devam etti.

BOĞAZ KIRMIZI-BEYAZ!

Metin Özülkü orkestrası eşliğinde 2,5 saat süren efsane konserde müzik keyfi ikiye katlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye hep birlikte çıkan 90’ların unutulmaz sanatçıları seslendirdikleri “Hoş gelişler Ola”, “Atam Sen Rahat Uyu” ve “Gençlik Marşı”yla coşku ve gururu doruklara çıkardı. Boğaz’ın büyülü atmosferinde havai fişek gösterileri ve ışık şovlarıyla dinleyiciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını milli mücadele ruhuna yaraşır bir coşkuyla sonuna kadar yaşadı. Boğazın ışıkları altında kırmızı ve beyaza bürünen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde, dev organizasyon ile Cumhuriyetin 100. Yılı dolu dolu kutlandı.