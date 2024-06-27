90'lar efsanesi 'Unutabilsem' dizisinin oyuncusu İlknur Soydaş yıllar sonra bakın hangi diziyle ekrana geliyor?

İlknur Soydaş, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Tatilden yeni geldiğini belirten oyuncu, "Ondan önce bir diziye girmiştim. Yoğundu. Tatil için Mikonos'a gittim. Bodrum'a göre sanki daha uygun. Ama zaten 17 senedir Mikonos'a gidiyoruz. Eski Bodrum'u özlediğim için o yüzden Mikonos'u tercih ediyorum. Orası da eski Bodrum gibi... Bodrum'un eski sokak ve evlerini özlüyorum. Bu seneye kadar nem yaşadığımı bilmiyordum ama nem var artık. Çok bina bina oldu. Yoksa her zaman Bodrum'cuyum" dedi.

Soydaş, "Dijital platformda dizimiz var. 'Mutluluk Zamanı' ismi... Kadının gücünü ön plana çıkaran dizi. Hem Türk hem Rus oyuncu var. Ortak yapım. Güçlü bir kadını oynuyorum. 12 bölümlük dizi Rusya'da yayınlanacak. Her şey planlı bir set. Çok disiplin set" açıklamasını yaptı.



SINIF FARKI OLMAYAN YERLER YURT DIŞI...

Oyuncu, "Siz yıllardır sektördesiniz. Eski ve yeni nesil arasında şimdi ne gibi farklı var?" sorusuna, "Saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşıyor. Oynadığım projede de genç oyuncu var. Hem işlerine hem bize saygılılar. Düzeyli şekilde çalışmalarımız devam ediyor" yanıtını verdi.

Soydaş, Şevval Sam'ın, "Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı az" sözlerine, "En çok orada sınıf farkı var. Sınıf farkı olmayan yerler yurt dışı... Eski Bodrum'da sınıf farkı yoktu. Her şey düzeyli ve kaliteliydi.

(Unutabilsem dizisi)

Her şey bambaşkaydı. Her plaja herkes gidebiliyordu. Şimdi fahiş fiyatlar var" ifadelerini kullandı.