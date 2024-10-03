78'lik Fedon'u üzen çapkınlık haberi

Taverna ve Greek müziğin temsilcisi Fedon, 'doğum yerim' dediği, 37 yıl önce ilk kez çıktığı sahnede yeniden sevenleriyle buluşacak. 11 Ekim Cuma akşamı Gayrettepe'deki sahnesinde hayranlarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Rum asıllı Türk sanatçı Fedon, Yasemin İlan'a özel açıklamalar yaptı.

Eski gücü olmadığı için sahneye 15 günde bir çıkacağını dile getiren usta şarkıcı 'Bu yaz sağlık durumumu zorlamamak için Bodrum'da çalışmadım. Artık geç vakitlere kadar süren mekanlarda sahne almak istemiyorum. Ekstra diye tabir edilen özel gecelerde sahneye çıkmayı tercih ediyorum. Sağlığım el vermiyor. Sevilen bir adam olduğumun bilincindeyim. Reklamlarda oynadım çorba paramı çıkardım' dedi.

FEDON: DİZİYE GÜCÜM YOK AMA FİLMDE KARAKTER ROL İSTİYORUM

Yapmak istediği projeleri anlatan ünlü şarkıcı 'Öncelik bitmek üzere olan kitabımda, onu yayınladıktan sonra Fedon'a yakışır, Fedon'un da yakışacağı bir belgesel yapmak istiyorum. Bir de en büyük arzum; sinema filminde güzel bir karakteri canlandırmak. Sinema diyorum, dizi demiyorum çünkü artık gücüm kalmadı. Oynamadım değil 20'ye yakın sinema filmi ve dizide oynadım ama güzel bir karakter rolü ile Fedon final yapsın artık diyorum' diye konuştu.

BENİM İÇİN GECEDE BİN TABAK KIRILIYOR

'Sahnelerinizde çok fazla tabak kırılıyor, gecede ortalama kaç tabak kırılıyor, kış sezonu boyunca Fedon için toplam kaç tabak kırılır sizce? Ekonomik kriz kırılacak tabak sayısını etkiler mi?' şeklindeki soru üzerine Fedon 'Sahnemde kırılan tabaklarla ilgili spekülasyonlar çok yapılıyor. Gecede yaklaşık bin tabak kırılıyor. Çalıştığım günlere bağlı ortalama gecede bin tabak kırılır. O kırdığımız tabakların hepsi fabrikalardaki defolu alınmış tabaklardır. Yıllar önce çok üzüldüğüm bir olay yaşadım. Bu tip ithamlardan dolayı bir kamyon dolusu tabağı bir yardım kurumuna gönderdim gelen cevap çok ağırdı: 'Fedon kendisi bu tabaklarla yemek yesin' denildi.

'PARAYI KAPIP GİDEYİM' DEMEDİM

'Sahne fiyatlarının yükselmesinden ötürü dinleyici sayısının azalması ihtimali sizi tedirgin ediyor mu? Yoksa 'zaten benim hayran kitlem belli bir gelir düzeyinde' gibi düşünceniz var mı?' sorusuna karşılık Fedon şunları dile getirdi: 'Tabiki etkiler etkilemez dersem yalan olur, sahneye başladığım yıllarda kişi başı 35 lira idi şimdi ön masalarda oturup sanatçıyı dinlemek 10-15 bin lira. Fakat benim belirli bir hayram kitlem var, bir de ben fiyatları daha makul tutuyorum. Çok uçuk değil fiyatlar çünkü ben bir sanatçı olarak parayı kapıp da gideyim diye düşünmedim. Her zaman için elimi taşın altına koyarım yeter ki eğlence sektörü durmasın. Benim düsturum budur. Buna göre hiçbir eksilme de yok.'

'ÇAPKINLIK ETİKETİNİN ALTINDAN KALKAMADIM'

Usta şarkıcı, 'Yıllardır magazin camiasının ilgi odağısınız, gazeteciler ya da hayranlarınızla yaşanan diyaloglarda 'yeter artık şu soruyu yöneltmeyin' dediğiniz oluyor mu? Hangi sorular sizi bunalttı?' sorusuna karşılık da 'Maalesef hep tek konu oldu; çapkınlık. Ben gençlik zamanlarımda eşimden boşanıp tekrar evlendim. O bekar kaldığım dönemde 'Fedon Bey çapkın' diye çok yazıp çizdiler. Eşimle resmimi çekip 'sevgilisiyle yakaladık' dediler. Zaten erkekten çapkın olmaz, erkek sadece kovalar. Beni sıkan maalesef altından kalkamadığım etiket yapıştırıldı 'Fedon çapkın' diye tek konu budur. Magazin basınıyla aram çok iyidir ama bu çapkınlık konusunda beni hem tedirgin ettiler hem de üzdüler' şeklinde konuştu.