7 ünlü şef ile Shang Brunch’da benzersiz bir deneyim sizleri bekliyor

Eşsiz Boğaz manzarası ve üstün hizmet kalitesiyle dikkat çeken Shangri-La Bosphorus, Istanbul; Anneler Günü’ne özel sıra dışı bir brunch etkinliğiyle misafirlerini lezzet dolu dünya turuna çıkarmaya hazırlanıyor. İstanbul’un en popüler restoranlarının isimlerinden sıkça söz ettiren yetenekli Executive Şeflerin yer alacağı “Shang Brunch”da misafirler, canlı istasyonlarda gastronomi tutkunlarıyla buluşacak. Shangri-La Bosphorus, Istanbul misafirleri hem şeflerle tanışma fırsatı yakalayacak hem de hafızalarından silinmeyecek bir deneyim yaşayacak.

Aynı anda 7 şef mutfağının deneyimlenebileceği ilk ve tek gastronomi serüveni

Shang Brunch’ta; İtalyan mutfağını temsilen PaperMoon Executive Chef’i Giuseppe Pressani ve Shangri-La Bosphorus Executive Chef’i Giovanni Terracciano, Çin ve Kanton mutfağını temsilen Shang Palace Chef de Cuisine’i Cheng Lu, Türk mutfağını temsilen 2023 ve 2024 yıllarında Michelin yıldızına sahip Topaz’ın Executive Chef’i Tevfik Alparslan, İsviçre mutfağını temsilen Le Cordon Blue Executive Chef’i Erich Ruppen, Thai mutfağını temsilen Çok Çok Thai Executive Chef’i Khun Nuch ve Healthy & Detox kategorisini temsilen Raw Food konusunda eğitmen & şef Elçin Oflaz hazır bulunacak. Executive Şefler imza yemeklerini lezzet tutkunları ile buluştururken, misafirler tek bir günde 7 ayrı mutfağa ait yemekleri deneyimleyerek, eşsiz bir gastronomi serüvenine doğru yelken açacak.

Shang Brunch festival tadında geçecek

Türk ve dünya mutfağını temsil eden restoranların birbirinden başarılı şeflerinin hazırladığı en seçkin tatlar, hem göz dolduran sunumları hem de lezzetleriyle bu özel günü adeta festivale dönüştürecek.

Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un Lobby Lounge alanında başlayacak keyifli organizasyonda konuklara Le Bar'ın deneyimli barmenlerinin hazırlayacağı özel kokteyller ikram edilecek.

Shang Brunch’ın gerçekleşeceği IST TOO’da ise misafirleri Jazz Trio karşılayacak ve gün boyu keyifli repartuarlarıyla onlara eşlik edecek. Anneler Günü’nün adeta bir festivale dönüşeceği organizasyonda minik ziyaretçiler ise kendileri için hazırlanan özel aktiviteler ile doyasıya eğlenecek.

Büyüleyici manzarası, özgün ve özenli hizmetiyle misafirlerin keyifli vakit geçireceği Shang Brunch organizasyonu, 12 Mayıs 2024 Pazar günü 12.30-16.00 saatleri arasında Shangri-La Bosphorus, Istanbul, IST TOO’da düzenlenecek. Rezervasyon ve detaylı bilgi için +90 212 275 88 88 nolu numaradan veya ist_too.slib@shangri-la.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.