7. Sinemanın Kraliçesi seçiliyor  

7. Sinema Kraliçesi Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Miray Cruises ev sahipliğinde Ege’de Yunan adaları turunda yapılacak final gecesinde kraliçe ve dereceye giren güzellere sinema dizi film dünyasının kapıları açılacak.

Sinema ve dizi film dünyasına yeni yüzler kazandırmak amacıyla Vizyon Production ile Miray Cruises işbirliğiyle düzenlenen “7. Sinemanın Kraliçesi Yarışması” 06 -10 Temmuz tarihleri arasında Miray Cruises ev sahipliğinde Yunan adaları turu esnasında gerçekleştirilecek. Yarışmanın finalistlerinin seçimi ise İstanbul’da önceki gün Yeşilköy WOW Airport Hotel’de yapıldı. İki Yüz an beş başvuru arasından seçmelere katılmaya hak kazanan güzeller jüri önünde ter döktüler. Elemede 12 finalist güzel seçilirken Nehir Berfin Durak adlı güzel yedek finalist olarak seçildi. Büyük bir titizlikle seçilen finalist güzeller 8 Temmuz gecesi büyük jüri karşısına çıkacaklar.

Vizyon Production tescilli yarışması olan “7. Sinemanın Kraliçesi Yarışması”nda sunuculuğunu İshak Akbay ve Anastasia Pattaban yaparken, kırmızı halı röportajlarını ise Elif Akçalı yapacak. Yedi yıldan bu yana her yıl düzenlenen yarışmanın organizasyon komitesi başkanlığını Atilla Kaplakarslan yaparken jüri üyeliklerini usta aktör Salih Güney (jüri başkanı), Vedat Uğurlu (Miray Cruises Yön. Kur. Bşk.), usta oyuncu Volkan Severcan, iş insanı ve Dünyada İyilik Var Derneği başkanı Menekşe Kankavi, ünlü sanatçı Coşkun Sabah, 1996 Türkiye Güzeli Sevilay Öztürk, Tümay Özokur, Av.Kasım Aksoy, Dt. Mehmet Özel, Azerbaycan Kültür Merkezi Yönetmeni Ragsana Babayeva, haber spikeri Gülden Kalecik Demirtaş, Faruk Dülgar (Layla Göcek Hotel), Av. Zeki Özsoy, iş insanı Murat Altun, Ayça Kuru, sanatçı Çağdaş Suseven, Sinemanın Kraliçesi Yarışması kraliçesi Pınar Deniz’den oluşan ünlü isimler tarafından gerçekleştirilecek.

İki yüz on beş güzelin başvuruda bulunduğu, sadece seçilen on iki güzelin finale çıkacağı ve Miray Cruises gemisinde 8 Temmuz gecesi yapılacak yarışmanın final gecesinde koreografileri Atilla Kaplakarslan, sanat yönetmenliğini Arif Işık yaparken Miray Cruises Animasyon Grubu Dans Şovları geceye renk katıyor. Final gecesi dereceye giren güzellere Tümay Özokur Akademi’den oyunculuk eğitimini ücretsiz verilirken, iş ihsanı Menekşe Kankavi birinci güzele yirmi bin lira para ödülü ile Layla Göcek Butik Hotel’de hafta sonu tatili ve Miray Cruises Yunan Adaları Gezisi ile ödüllendirilecekler.

Cruise gemisinde tura katılanların geminin beşinci katında yer alan Muses Salonu’nda ücretsiz izleyeceği final gecesi 7. Sinemanın Kraliçesi Yarışması’nda finalistlerin kamp giysileri Air Life, yarışma defile giysileri Geographical Norway ve Badelina Beachwear tarafından, saç tasarımları Vural Mehmet Başer, makyajlar Altıer Akademi, müzikler ünlü DJ Ayhan Topaloğlu tarafından hazırlanıyor.