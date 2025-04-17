57. IJS İstanbul Jewelry Show açılışında konuşan MİB Başkan Vekili Güner: İhracatımız 15-20 milyar dolarları geçebilirdi

Dünyanın en büyük ve etkili 5 mücevher fuarından birisi olan IJS Istanbul Jewelry Show 57. kez kapılarını açtı. Türk mücevher sektörünün dünyanın en güçlü ve rekabetçi sektörü olduğunun altını çizen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner, 15 yılda mücevher ihracatının 8 katına çıktığını belirterek “Aslında mücevher ihracatımız 15-20 Milyar Dolar'ı geçebilirdi ama altın kotası bunu engelliyor. Altın kotasından kaynaklanan farkı uluslararası alıcılar kabul etmiyor. Kota farkını ihraç edemiyoruz.” dedi.

16-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Informa Markets tarafından düzenlenen 57. IJS İstanbul Jewelry Show kapılarını açtı. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden bin 500 firma ve markanın katıldığı IJS Istanbul Jewelry Show’a 150'ye yakın ülkeden ziyaretçi geldi.

IJS İstanbul Jewelry Show’un açılışında konuşan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner, bugün 8 hall’de hizmet veren fuarın önemini vurgulayarak “15 yıl önce 1 Milyar Dolar olan ihracatımız 8 Milyar Dolar’a geldi. Gönül isterdi ki bu rakam 15-20 Dolar seviyelerinde olsun ama altın kotası buna müsaade etmiyor. Buraya binlerce alıcı geldi, Türk mücevher üreticileri gelen alıcılara ürünleri gösteriyor, beğeniyorlar. Ama altın kotasından kaynaklanan farklı kabul etmiyorlar. Yani Altın kotası farkını ihraç edemiyoruz.” dedi.

Mücevher sektörü olarak “Bu fuara gözümüz gibi bakmalıyız, çünkü bugünlere kolay gelmedik. Sadece Mücevher İhracatçıları Birliği olarak değil, İstanbul Kuyumcular Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve Anadolu’daki tüm kuyumcu odaları da olmak üzere hepimiz İstanbul Fuarı'na sahip çıkalım.” dedi.

Turquality kapsamında yaptıkları reklam filmini izleten Ayhan Güner: “Büyük emek vererek hazırladığımız tanıtım filmimizle Türk mücevherinin sanatını, güzelliğini dünyaya yansıtmış olacağız. Hep beraber destek vererek filmimizi her yerde duyurmalıyız.“ sözleriyle oda başkanlarına ve tüm mücevher sektörüne seslendi. Güner, aynı zamanda MİB’in Kahramanmaraş’ta yaptığı 1750 m2’lik kreşin maketini de katılımcılara göstererek, tesisin önümüzdeki yıl açılacağının müjdesini de verdi.

Açılışa katılan İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut: “Uluslararası İstanbul Mücevher Fuarı sadece bir ticaret platformu değil, aynı zamanda birikimimizin, tecrübemizin, kültürümüzün dünyayla buluştuğu bir fuar olarak görüyoruz. Türkiye’nin ortalama ihracat kg değerine göre bir kilogram ihracatta yaklaşık 3 bin 500 kat daha fazla ihracat değerinin sahip sektör, bizleri büyük bir fırsatın beklemesi anlamına gelmekte. Çok iyi bir mücevher teknolojisine, pırıl pırıl gençlere, tasarımcılara sahip sektörümüzün bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini, dünya pazarındaki payını daha üst seviyelere taşıyacağına inanıyoruz.“ dedi.

MİB’in IJS İstanbul Jewelry Show açılışından gerçekleştirdiği buluşmada, Alım Heyeti kapsamında İstanbul’a 41 ülkeden gelen 300’ün üzerinde yabancı alıcı Türk firmaları ile ikili iş görüşmelerinde bulundu. 19 Nisan Cumartesi son bulacak olan IJS Istanbul Jewelry Show’da aynı zamanda sektörel konularda özel panellerin gerçekleşeceği Art for Jewellery alanında mücevherin zaman tüneli ve özel yapım baston ve asa sergisi ziyaretçileri bekliyor.