500. kez “Gelin Tanış Olalım” diyecek 

Yaz aylarında “Aşk Sanatı” ve “Aşk Mevsimi” adlı iki sinema filminin ardından “Zeytin Ağacı” dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçen Fırat Tanış, Kulüp dizisinin ikinci sezonu ve Adım Farah dizisindeki başarılı performanslarıyla da adından sıklıkla bahsettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncunun 8 sezondur kapalı gişe oynayan müzikal oyunu “Gelin Tanış Olalım” 500’üncü kez seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Prof. Dr. Semih Çelenk’ in yazıp yönettiği, Fırat Tanış’ın performansının olağanüstü olarak tanımlandığı “Gelin Tanış Olalım”da kendisine sahnede Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Sitar Sertaç Şanlı ve Mesut Ulusan enstrümanlarıyla eşlik ediyor. Hikayeye türkülerin eşlik ettiği “Gelin Tanış Olalım”ın yapımını Donkişot Tiyatro, yapımcılığını ise Tarık Güvenç üstleniyor.