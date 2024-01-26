4D yüz gençleştirme cilde sağlık ve ışıltı veriyor

Lazer teknolojileri tıbbın birçok alanında kullanılıyor ve estetik uygulamalar bu alanların başında geliyor. Cilt gençleştirme, sıkılaştırma, leke, yara izi, doğum çatlakları, kılcal damar tedavileri, çeşitli cilt hastalıkları ve epilasyon uygulamalarında lazer tedavi yöntemleri yıllardır güvenle kullanılıyor. Son dönemlerde lazer teknolojileri özellikle cilt gençleştirme ve sıkılaştırma gibi kozmetik uygulamalarda daha ön plana çıkıyor. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Füsun Bilgin Karahallı estetik uygulamalar için geliştirilen Fotona SP Dynamis lazer teknolojisi ile tüm yüze ve boyun bölgesine uygulanabilen 4D cilt gençleştirme hakkında bilgi verdi.

Cildi alt ve üst katmanlarına etki ederek sıkılaştırıyor

Bu lazer kombinasyonu birbirini tamamlayan iki dalga boyunu birleştirmekte ve etkili tedaviler sunmaktadır. Erbium-YAG ve Nd-YAG lazer sistemleri cildin üst ve alt tabakalarına etki ederek birbirini tamamlayan bir tedavi sağlamaktadır. Cerrahi müdahale gerektirmeyen, ağrısız ve ayaktan tedavidir, kişi tedavi sonrası gündelik hayatına rahatlıkla dönebilmektedir. Anti-aging lazer tedavileri dolgu ve botoks gibi enjeksiyon uygulamaları tercih etmeyen hastalar için de uygundur. Bu tedavinin amacı ciltte kırışıklık ve doku azalmalarını gidererek dolgunluk ve sıkılaşma sağlamaktır. Tedavi sonrası yüz ve boyun yeniden şekillenir, sıkılaşır, parlak, pürüzsüz ve canlı görünür.

Cilt 4 adımda gençliğine kavuşuyor

4 boyutlu cilt gençleştirme, güçlü bir lifting etkisi olan cerrahi işlem gerektirmeyen (non-invaziv) bir tedavidir. Bu tedavide yüz ve boyun aynı anda yenilenmektedir. Alın, yanaklar, ağız çevresi, dudaklar, burun, kulak önü, çene, göz çevresi ve kapakları, gıdı, boyun ve dekolte bölgesine uygulanabilmektedir.

4D yüz gençleştirme aşamalı bir tedavidir. Her adımı cildi gençleştirir ve cilde daha sıkı, daha hacimli ve daha genç bir görünüm kazandırır.

1.Erbium-YAG Smoothlifting

Smoothlifting aşaması yüz bölgesinde derinin üst tabakasını, ağız içinden de dudak diş etleri ve yanak mukozasını ısıtır. Isınan dokuda kolajen yapımı tetiklenir, belirli ısıya erişince kas iplikleri kasılır ve gerilme sağlanır. Tüm yüz bölgesi, göz kapakları dahil ve ağız içi bölgesine uygulama yapılmaktadır.

FFAC3 Nd-YAG rejuvenasyon aşamada orta deri hedeflenir derin ısınma ile non-ablatif kolajen uyarımı tetiklenir. PIANO Nd-YAG sıkılaşma ve sıcak lipoliz

Piano modu ile alt deri tabakası ve cilt altı yağ dokusunun ısıtılması hedeflenir. Özellikle göz altı yağ torbaları, gıdı sarkmaları, boyun bölgesi, iç kol ve iç bacak cildinin sıkılaşmasında etkilidir.

Erbium-YAG yüzeyel peeling

Son aşamada cilde ufak delikler açarak yüzeysel bir soyma yapılır. Hafif lekelerin giderilmesi ince kırışıklıkların açılması sağlanır ve cildin nem yağ dengesi kontrol altına alınır.

Ağız içinden yapılan uygulama tedavinin etkisini artırıyor

4 boyutlu yüz gençleştirmede cilde sadece dışarıdan değil, ağzın içinden de uygulama yapılır. Yüz bölgesine hem içerden hem dışardan yapılan bu tedavi cildin en derinine nüfuz eder ve sıradan lazer veya non-invaziv cihazların nüfuz edemediği derinin daha derin katmanlarında da kolajen oluşumunu uyarır. 4D yüz gençleştirme vücudun doğal kolajen üretimini uyarır, bu da artan elastikiyet ile daha sıkı bir cilt ile sonuçlanır. Cilt daha parlak, pürüzsüz hale gelir. Her seans yaklaşık 45 – 60 dakika sürer ve rahatsızlığı azaltmak için işlem öncesinde lokal anestezi uygulanır. Ortalama 3-4 haftada bir tekrarlanan 4-6 seansın sonunda cilt sıkılaşarak genç bir görünüme kavuşur. Tedavi bittikten sonra hatırlatma seansları uygulanması etkinin daha uzun süreler sürmesini sağlayabilmektedir.

Herhangi bir kesiye gerek olmayan bu uygulama; iple gerdirme, dolgu, botoks veya cerrahi tercih etmeyen kişiler için konforlu ve uygun bir seçimdir. Hastalar tedaviyi takiben günlük aktivitelerine devam edebilirler.