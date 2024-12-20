41 yıl sonra aynı poz

Usta isimler yıllar sonra bir araya geldi, binlerce insanı geçmişe götürdü. Selami Şahin, Ümit Besen, Ahmet Selçuk İlkan, Hayri Şahin, Selahattin Cesur, Haluk Öztürk yıllar sonra aynı masada buluştu. Bu anlamlı buluşmada, seneler önce çekilen bir fotoğraf yeniden canlandırıldı. Fotoğraftaki yüzler değişse de hissiyatı hala aynıydı. Unutulmaz kareye eklenen genç kuşaklar zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hissettirdi. Geçmişi yad eden bu kare binlerce beğeni topladı. Müzik, dostluk ve anılarla dolu bu özel buluşma, milyonların kalbinde derin izler bırakan bir geçmişi yeniden hatırlattı. Bazı dostlukları zamanın bile eskitemediğini kanıtladı.