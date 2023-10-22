30'uncu meslek yılını kutladı

Geceye ünlü dostlarından Şafak Sezer, Aslıhan Karalar, Erhan Yazıcıoğlu, Emre Kızılırmak, Sibel Demiralp ve Hayrettin gibi isimler katıldı. Yakın dostlarını ağırladığı davet gecesinde sevdikleri ve sevenleri ile bol bol sohbet eden Prof. Dr. Alper Çelik, katılan bütün dostlarına teşekkürlerini iletti.

"HERKES YERDEN YERE VURDU BEN TEBRİK ETTİM"

Geceye katılan Erhan Yazıcıoğlu, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği bir ameliyatını da Alper Çelik'in yaptığını belirterek, "Çok iyi bir program verdi ve çok sağlıklı besledi beni. 11 yıl arada sırada yemeklerde görüştük ama ben artık benimle ilgilenmesini istedim. Tansiyon ve şeker hastalığım hala yok. Günde beş kez insülin alıyordum ve bir sürü ilaç alıyordum. Bana her şeyi yasakladı. Ama tabii ki bunlar sağlığım içindi." dedi. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Erhan Yazıcıoğlu, son dönemde tiyatroya olan ilgiden de bahsetti. Yazıcıoğlu, "Özellikle son dönemde genç nesilin tiyatroya ilgisine bayılıyorum. Muhsin Ertuğrul hocamızın bir lafı vardı. Gençlerden seyirci yetiştirin aktör değil demişti. Bu gerçek oluyor ve ben çok mutluyum. Dizi oyuncularımız da tiyatroya yönelsin. Harekete geçsinler. Hülya Avşar mesela en iyi olduğu dönemde tek kişilik bir tiyatro oyunu oynadı. Herkes yerden yere vurdu. Ben tebrik ettim. Bunca işi arasında tiyatroya zaman ayırması beni hayran bıraktı." diye konuştu.

"MİDEMİN ÜÇTE BİRİ GİTTİ"

Geceye katılan bir diğer isim de Şafak Sezer'di. Sezer, "Ben yıllardır bu sektörün içindeyim. Yemedim yedirdim. İçmedim içirdim. Bana kimse bir şey yapamaz dedim ama Alper Hoca'mız bana bir dokundu bağırsak yer değiştirdi. Midenin üçte biri gitti. En son ben artık hastaneden çıkayım dedim yoksa her şeyim gidicekti." diyerek kahkaha attı.

"KIRK ARKADAŞ BİRLEŞTİK AYAKKABIYI ALDIK"

Geçtiğimiz haftalarda da Mustafa Sandal'ın ayakkabıları sosyal medyada gündem olmuştu. Sahnede şarkı söylerken giydiği ayakkabıları yorum yağmuruna tutulan Mustafa Sandal'ın ardından Şafak Sezer'de benzer ayakkabılar ile görüntülendi. Ayakkabısıyla ilgili konuşan Sezer, "Doğum günü hediyesi bu ayakkabı. 40 arkadaş birleştik bunu anca aldık. Bunlar daha evhamlı." diyerek güldü.