“30 TBWA Yılı” renkli bir davetle kutlandı

Reklam, medya, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan gecede Bergüzar Korel, Birce Akalay, Burak Deniz, Cengiz Bozkurt, Ceyda Düvenci, Dilan Çiçek Deniz, Elçin Sangu, Fahriye Evcen, İbrahim Selim, Meriç Aral, Öner Erkan, Pınar Deniz, Serkan Keskin, Şükrü Özyıldız ve Yiğit Özşener davetliler arasındaydı.

30 yıldır yüzlerce markaya değer katarak Türk reklamcılığının dünyada fark edilmesini sağlayan TBWA GROUP ISTANBUL, Contemporary Istanbul bünyesinde Tersane İstanbul’da gerçekleşen partiyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

“SCHOOL OF CREATİVİTY” İLE KUTLAMALAR SÜRÜYOR

Reklam ajansı 30’uncu yaşını ve mesleğin merkezinde yer alan “yaratıcılığı”, School Of Creativity ana teması etrafındaki kapsamlı etkinliklerle kutluyor.

Ajansın köklendiği “Disruption”, yani “var olan kalıpları bozma ve yerine yenisini koyma” kavramından doğan De-Mold isimli sergi, Contemporary Istanbul’da 1 Kasım tarihine kadar görülebiliyor. Küratörlüğünü Ayça Okay ve Koray Tokdemir’in üstlendiği De-Mold, Ahmet Öğüt, Ali Kazma, Anouk Krithof, Erinç Seymen, Büşra Çeğil, Ahmet Rüstem Ekici & Hakan Sorar imzalı 6 eserden oluşuyor.

TBWA GROUP ISTANBUL ayrıca CI alanı içerisinde yer alan üç ayrı odada da, katılımcıları “okul” hissini yaşatan farklı deneyimlerle buluşturuyor. Alanda ajansın 30 yılda imza attığı önemli işler yeniden izlenebiliyor, katılımcılar kendi yaratıcılıklarını ortaya koymaya yönlendiriliyor ve ajansın akıllara kazınmış sloganlarıyla işe bakış açısını anlattığı “30 TBWA Yılı” isimli kitap incelenebiliyor.